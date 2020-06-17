Принятие законопроекта о цифровых активах в текущей редакции создаст трудности с его выполнением для многих ведомств, в том числе Федеральной службы судебных приставов. Такое предупреждение содержится в отзыве замминистра юстиции Дениса Новака на законодательную инициативу, пишут «Известия» . Неясно, как будет происходить продажа цифровой валюты в исполнительном производстве, учитывая, что законопроект запрещает ее покупку на территории России, говорится в отзыве Новака. Также следует учитывать, что судебные приставы могут не иметь квалификации для реализации цифровой валюты за рубежом, отмечает он.

Если сделки с виртуальными валютами будут в России запрещены, как того требует законопроект, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно: их никто не сможет купить, следует из отзыва замминистра. Чтобы этого избежать, Новак предлагает определить госорган, через который обладатели цифровой валюты смогут ее продать за пределами страны.

По словам экспертов, сейчас ФСПП все выставляет на торги в РФ, если же речь идет о зарубежном имуществе, российский суд направляет решение в другое государство, и там компетентные органы сами выставляют активы на торги. У отечественных приставов такого опыта нет, но законопроект о цифровых валютах требует это от сотрудников ФСПП, поскольку в России продать криптовалюту будет невозможно, для этого нужен государственный криптосчет, куда будут перечисляться деньги по взысканиям. Открыть его может только физлицо, поскольку только человек способен пройти антиотмывочную верификацию KYC («знай своего клиента»). Сейчас госструктуры регистрируют домены на сотрудников, а потом сталкиваются с потерей контроля и доступа к этим сервисам, пояснили эксперты.

Кабмин поддержал скорейшее принятие законопроекта о цифровых финансовых активах О принятии этого законопроекта просит бизнес.

В пакет законопроектов о цифровых активах также входят поправки к Административному и Уголовному кодексам, которые определяют наказание за незаконный оборот виртуальной валюты. Для физлиц штрафы достигают 500 тыс. рублей, а если они нанесли крупный ущерб, наказание предусматривает до пяти лет принудительных работ и до семи лет лишения свободы. Эти поправки тоже вызывают вопросы Минюста. Из них, например, не всегда ясно, кого именно нужно наказывать за административные правонарушения, есть противоречия с отраслевым законодательством и несогласованности между требованиями документов, отмечено в отзыве Дениса Новака.

Председатель комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что отзыва Минюста еще не видел, но если содержащиеся в нем доводы разумны, то депутаты примут их к сведению. Накануне в Госдуме он говорил, что целесообразно развести законопроекты о ЦФА и цифровой валюте, второй из которых вызывает большие споры, и быстрее принять первый, поскольку этого просит рынок.