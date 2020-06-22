Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае второй волны пандемии COVID-19, пишет РБК . Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл. Аналитик считает, что новая вспышка заражения может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

По словам Гоэла, когда коронавирус начал распространяться, инвесторы предпочли американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Канада, США, Швейцария). Как правило, инвесторы «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности, отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты, пояснил аналитик. Он также указал, что стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем в остальном мире.

Эксперт спрогнозировал обвал курса доллара Обвал может случиться в конце текущего года или в начале следующего.

Отвечая на вопрос о перспективах китайского юаня, Гоэл высказал мнение, что с точки зрения базового баланса потоков они очень сильно улучшаются. По мере того как Китай постепенно открывает свои финансовые рынки, включается в различные индексы и вводит все больше активов, выраженных в местной валюте, история движения портфеля постепенно становится более позитивной для юаня.