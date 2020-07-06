В 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 новый проект на территории России, что на 9% меньше, чем в 2018 году (211 проектов), и является самым низким показателем с 2014 года. Об этом пишет РБК , ссылаясь на исследование «Инвестиционная привлекательность стран Европы» компании EY. Так, в прошлом году экономический рост в России замедлился до 1,3% (с 2,5% в 2018 году), национальные проекты были недофинансированы, а улучшения инвестклимата не произошло, но санкционная повестка была относительно спокойной.

Самой активно инвестирующей в российскую экономику страной в прошлом году стала Германия — число прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из этой страны выросло на 50%, до 36 проектов. Второе место разделили между собой Китай и Франция, каждая страна вложила средства в 22 проекта на территории России. По итогам 2019 года США по количеству новых ПИИ в России откатились на четвертую позицию с первой. Количество американских ПИИ уменьшилось на 61% и составило 20 проектов.

EY отмечает, что в 2018 году доля европейских инвесторов в экономику России составляла 48%, а в 2019 году она увеличилась до 60% в основном за счет снижения количества ПИИ из США, Японии и Южной Кореи и активизации Германии и Франции.

В отраслевом разрезе лидером по количеству иностранных инвестиций оставался агропродовольственный сектор — 41 проект. В российский агропром больше всего инвестируют Германия (восемь проектов) и США (семь проектов). Второе место занимает производство машин и оборудования. С третьего на седьмое в 2019 году опустились цифровые технологии. Больше всего в этот сектор вкладывает Китай. Как и в предыдущем году, самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стала Москва (с Московской областью) — 60 проектов ПИИ (31% от общего количества). На втором месте традиционно находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 19 проектов.

Несмотря на то что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок, отмечают в компании EY. В мае 2020 года был проведен анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году: 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, сообщили в EY.