В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж, пишет РБК . Наиболее важная из предложенных поправок в Налоговый кодекс предлагает приравнять косвенное участие в российских компаниях к прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. Изменения также позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний (КИК), прибыль которых можно будет освободить от налогообложения.

Законопроект предлагает упростить порядок выполнения требований, которые позволяют использовать льготные ставки налогов при выплатах за рубеж дивидендов или процентов по предоставленным российским компаниям кредитам из-за рубежа. В большинстве соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) между странами, позволяющих снизить налоги по дивидендам и процентам, применение льгот ограничено критериями по сумме и доле вложения в компанию.

По словам экспертов, новый законопроект предлагает определять соответствие требованиям по прямому акционеру: если прямой акционер удовлетворяет требованиям для применения пониженной ставки, то они будут считаться выполненными и для бенефициара дивидендов. Поправки решат проблемы при выплате дивидендов в большинство европейских стран.

Действующее законодательство позволяет освобождать прибыль КИК от налогообложения только в отношении узкого круга холдингов, речь идет о компаниях, ведущих реальную экономическую деятельность. Но доходы от продажи акций считаются пассивными, и если их доля превысит 5% от совокупного дохода в год, то прибыль КИК будет подлежать налогообложению на уровне контролирующего лица в отчетном периоде, отмечают эксперты. По их словам, законопроект предлагает расширить перечень «разрешенных» доходов для признания КИК активной холдинговой (субхолдинговой) компанией, добавив к ним доходы от продажи акций (долей) и иные доходы, получение которых не связано с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения.