Около 28 млрд рублей может поступить в экономику благодаря займам строительных саморегулируемых организаций (СРО) своим членам за счет средств компенсационного фонда. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на совещании с ассоциацией «Национальное объединение строителей».

«По той оценке, которая предварительно нам была дана, приблизительно объем средств, которые могут поступить в экономику от двух национальных объединений, составит порядка 28 миллиардов рублей. Это та сумма, которая поможет строительным организациям в этот непростой период пополнить свои оборотные средства и решить те проблемы, которые возникли в период пандемии», — сказал Якушев.

По его словам, на этой неделе будут подготовлены и согласованы положения, которые необходимо внести во внутренние документы о компенсационном фонде. «Очень важно, чтобы мы действительно поддержали именно тех, кому эта помощь необходима. Очень важно, чтобы мы оперативно приняли решение о предоставлении таких займов, но при этом гарантировали их возвратность», — сказал министр.

Якушев отметил, что займы будут выдавать на выплаты зарплаты работникам, расчеты с поставщиками оборудования и материалов, которые необходимы для выполнения обязательств по контрактам в рамках регулируемых закупок, а также по договорам на строительство жилых домов. «Такие займы позволят максимально без барьеров и переплат обеспечить восстановление темпов строительства», — добавил глава Минстроя.