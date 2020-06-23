Ставки по кредитам застройщикам, сохранившим занятость и не допустившим срыв сроков ввода домов, будут субсидироваться до 4,5% после снижения ключевой ставки, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Уральском федеральном округе.

«Если сегодня ставка составляет в среднем 10,5%, то мы субсидируем до ключевой. Кредиты за май — так как ключевая была 5,5% — мы будем субсидировать до 5,5%, а кредиты за июнь уже, соответственно, будем субсидировать до 4,5%», — сказал Стасишин.

Он добавил, что 22 июня комиссия при Минстрое рассмотрела заявки от банков на компенсации, в Уральском федеральном округе заявки подали из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Мутко: 15 банков подали заявки на субсидирование ставки по кредитам застройщикам Меры поддержки строительной отрасли реализуются в соответствии с поручениями президента РФ.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года).