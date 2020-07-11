Банк «Интеза» запустил акцию «Ставка ниже — мечта ближе!», в рамках которой снижены ставки по кредитам для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.

Минимальная ставка 10,9% годовых установлена для клиентов — держателей премиальных пакетов услуг Intesa Magnifica и Intesa Private. Ставка является фиксированной на весь срок кредита и любую сумму от 100 тыс. до 3 млн рублей.

«Заемщики, относящиеся к основной категории клиентов, предоставившие в банк справку о доходах по форме 2-НДФЛ, повторные и зарплатные клиенты смогут воспользоваться кредитом в рамках акции по ставке 11,5% годовых (для суммы от 700 тысяч до 3 миллионов рублей) и 11,9% годовых (при сумме от 100 тысяч до 699 999 рублей)», — сказано в сообщении.

Кредиты предоставляются на срок от шести до 60 месяцев без страховки, залога и поручительства.

Акция проводится с 10 июля по 10 октября 2020 года включительно во всех регионах присутствия банка, в которых расположены офисы, обслуживающие частных клиентов, уточнили в банке.