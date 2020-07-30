Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в отношении активов бывших контролирующих лиц банка «Нефтяной Альянс» в рамках иска на 6,4 млрд рублей. О судебном определении, вынесенном 22 июля, АСВ сообщает в четверг, 30 июля.

Иск о взыскании убытков агентство подало в марте 2020 года. Ответчиками значатся 14 человек: Григор О. Э., Чуча С. П., Худокормова О. К., Струков А. В., Бушуев С. Б., Карпов А. Е., Горбунов О. Е., Липей К. О., Платонов С. Н., Кавайкина С. И., Чернышов С. В., Жихарев К. Л., Краснянский Л. Н. и Бобырев В. В.

Напомним, что Олег Григор занимал пост председателя правления банка; Сергей Чуча, Олег Горбунов, Александр Струков, Ольга Худокормова (главный бухгалтер), Кирилл Липей, Сергей Бушуев, Александр Карпов входили в правление. Кирилл Жихарев возглавлял совет директоров банка, в который, наряду с ним и Григором, входили, в частности, Леонид Краснянский и Валентин Бобырев. Ряд топ-менеджеров банка входили и в число его совладельцев (Жихарев, Краснянский, Бобырев).

По данным АСВ, контролирующими лицами «совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность физических и юридических лиц или имущество неравноценной стоимостью». Кроме того, банковские топ-менеджеры, несмотря на наличие соответствующих оснований, не принимали меры по предупреждению банкротства кредитной организации.



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Согласно последним материалам агентства, обеспечительные меры приняты судом в отношении активов 12 человек — всех ответчиков, кроме Александра Карпова и Леонида Краснянского. Среди этих обеспечительных мер — арест денежных средств, которые находятся или только поступят на счета, а также арест движимого и недвижимого имущества в пределах заявленной суммы требований.

«Принятие судом обеспечительных мер позволит агентству, в случае вынесения судом определения о взыскании убытков с контролировавших банк лиц, обратить взыскание на их активы, арестованные в рамках исполнения определения. Агентство будет и в дальнейшем принимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — говорится в релизе.



Лицензия у «Нефтяного Альянса» была отозвана 14 марта 2017-го, а в июле того же года банк был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.