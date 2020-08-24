Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Интеза» на уровне «ruA». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемым уровнем достаточности капитала, слабой эффективностью деятельности, адекватным качеством активов, а также сильной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — 27-й по величине активов в мире банковской группы по состоянию на 1 января 2020 года. Российское подразделение в значительной степени занимается сопровождением крупных кредитных сделок других банков в составе группы», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк имеет приемлемый запас капитала для текущего риск-профиля (Н1.0=15%; Н1.2=12% на 1 июля 2020-го), однако годом ранее показатели были на более высоком уровне (Н1.0=19%; Н1.2=15% на 1 июля 2019-го), вследствие чего буфер абсорбции убытков сократился с 16% до 11% активов и внебалансовых обязательств под риском.

Кредитный портфель физлиц, юрлиц и ИП с учетом приобретенных прав требования и требований к нерезидентам формирует 70% валовых активов на 1 июля 2020 года.

