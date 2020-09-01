СКБ-Банк расширил продуктовую линейку для держателей зарплатных карт продуктом Visa Rewards, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Помимо бесплатного выпуска и обслуживания, зарплатным клиентам начисляется повышенный процент на остаток по счету, а также расширены категории предприятий торговли и сервиса, по которым начисляется кешбэк», — говорится в релизе.

Отмечается, что владельцы зарплатных карт СКБ-Банка будут получать до 15% возмещения транспортных расходов, кешбэк в аптеках составит 1% и на АЗС — до 3%. При условии неснижаемого остатка от 30 тыс. рублей и обороте 5 тыс. рублей в месяц банк платит повышенный процент на остаток средств, на текущий момент — 3,5%.