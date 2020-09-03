ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приобрел 100% московского оператора ООО «Вест Колл Лтд», оказывающего широкий спектр услуг фиксированной связи под брендом «ВестКолл», сообщает пресс-служба оператора.

«Данная сделка позволит усилить позиции «ВымпелКома» на высоконкурентном столичном рынке услуг широкополосного доступа в Интернет», — говорится в релизе оператора.

Как уточняется, «ВымпелКом» получил все необходимые для сделки разрешения, предусмотренные корпоративными процедурами. Сделка также была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Отмечается, что со всеми партнерами и клиентами «ВестКолл» продолжит работать в прежнем режиме.

«Приобретение «ВестКолл» позволит существенно укрепить позиции ПАО «ВымпелКом» на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг, — прокомментировал сделку первый исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» Арташес Сивков. — В приоритете «Билайна» — улучшение портфеля предложений для своих клиентов, компания нацелена на расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений. И сделка полностью соответствует этому подходу».