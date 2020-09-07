Российские банки аннулировали в августе 2020 года около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы, которые ввел президент для пострадавших из-за пандемии, пишут «Известия» . Проблема заключается в том, что заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу, следует из данных ЦБ. Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тыс. по договорам на общую сумму свыше 81 млрд рублей. Это 57,9% от всех рассмотренных в рамках 106‑ФЗ, говорится в документах регулятора. Оставшиеся 40% запросов в зоне риска: граждане могут не успеть вовремя подтвердить свое право на приостановку выплат по кредиту. По информации банков, некоторые подавшие заявления на эту меру поддержки вообще не выходят на связь.

В ЦБ напоминают: финорганизациям следует учесть все обстоятельства клиентов, а гражданам — принимать во внимание, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории. Если за установленный период заемщик так и не направил документы, то льгота отменяется, пояснил старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Максим Барышев. Кредитор вправе произвести перерасчет начислений по ссуде и потребовать погашения всех платежей, которые полагались за время с подачи заявления. Банк также может начислить пени и неустойки по кредиту, а кроме того, направить информацию о просрочке по займу в БКИ, что впоследствии приведет к ухудшению кредитной истории заемщика, отметил Барышев.

FinTok: могут ли кредитные каникулы испортить кредитную историю? Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса, получили право на кредитные каникулы. Но что будет с кредитной историей, если придется воспользоваться такой мерой? Не станут ли такие заемщики «плохими» в глазах других банков? Разбираемся вместе с НБКИ.



В банках подтвердили, что некоторым заемщикам пришлось аннулировать заявления на кредитные каникулы. Причина — в абсолютном непредоставлении клиентом документов либо в снижении дохода менее чем на 30%. Кредитные организации в течение положенных по закону 90 дней несколько раз напоминают клиенту о предоставлении документов через СМС или звонки, пояснили представители банков. Во время разговора уточняется жизненная ситуация клиента, возможность предоставить документы, обсуждается дальнейшая тактика работы.

Банкиры хотят уточнить у ЦБ нюансы предоставления заемщикам кредитных каникул без документов При неполучении документов кредитор, в соответствии с законом, направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления льготного периода.

По словам экспертов, в условиях экономических проблем из-за пандемии доля аннулированных заявок в 4% от общего числа довольно мала, но риск увеличения доли отказов сохраняется, поскольку остается мало времени на подачу документов. Банковскому сообществу необходимо повышать финансовую грамотность населения, чтобы снизить число отказов по востребованным продуктам. Однако банку не всегда выгодно заниматься взысканием, а передавая договор коллекторам, он зарабатывает не более 10% от суммы, отметили эксперты.