Рейтинговое агентство НКР присвоило СКБ-Банку кредитный рейтинг «B+.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«НКР отмечает повышенную концентрацию активных операций на необеспеченном розничном кредитовании и вложениях в непрофильные активы, аффилированные с акционерами. Банк характеризуется очень слабым запасом капитала, низкой рентабельностью и высокой склонностью к риску. Умеренная позиция по ликвидности сочетается с относительно диверсифицированной структурой фондирования», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу фондирования банка формируют средства физических лиц, на них приходились 66% пассивов на 1 июля 2020 года. При этом НКР отмечает относительно невысокую (порядка 15%) долю крупных вкладчиков — физических лиц с остатками на счетах свыше 1,4 млн рублей.



Для банка характерны стабильно низкие доли средств крупнейшего кредитора и десяти крупнейших кредиторов.

