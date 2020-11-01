Россельхозбанк разработал и ввел в эксплуатацию новую торговую систему «РСХБ — Дилинг 2.0», предназначенную для заключения сделок на финансовых рынках, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Торговая система представляет собой комплексную многофункциональную платформу для совершения конверсионных сделок, операций с широкой линейкой производных финансовых инструментов (в том числе для целей хеджирования рисков клиентов), операций с драгоценными металлами, сделок с инструментами денежного рынка. При этом торговая система остается гибкой и может развиваться в зависимости от новых потребностей клиентов», — говорится в релизе.

Разработка РСХБ предлагает клиентам круглосуточный доступ к онлайн-котировкам 14 основных валют и более 160 кросс-курсов. «Торговая система максимально освобождает пользователя от необходимости постоянно следить за рынком. Они могут воспользоваться несколькими видами ордеров-заявок на заключение сделки по желаемому курсу, как только курс будет достигнут на рынке, ордер исполнится автоматически. Для страхования валютных рисков система предлагает целый ряд инструментов: форвардов, опционов, свопов и их комбинаций», — уточняется в сообщении.

Процесс оформления сделок упрощен: бумажный обмен подтверждениями заменен электронными документами, а все расчеты автоматизированы. Зачисление валюты на расчетный счет клиента в банке происходит сразу. В системе предусмотрен post-trade-сервис, который позволяет выгружать отчеты по сделкам и заявкам, в том числе во внешние корпоративные системы учета.



Клиенты могут совершать сделки без наличия денежных средств на счете либо вовсе без открытия счета. Банк бесплатно направит валюту в любое финучреждение, где у клиента открыт расчетный счет.

Подключение к торговой системе занимает не более одного дня, при этом доступ можно получить дистанционно. Система интегрирована с «Банк — клиентом», за счет чего пользователи получают возможность совершения всех банковских операций централизованно через «единое окно» входа.

В планах РСХБ подключение к системе нескольких тысяч клиентов уже в 2021 году.

