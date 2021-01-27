В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Из налоговой статистики следует, что в пандемическом году по сравнению с 2019 годом закрылось на 18% меньше компаний — в данном случае сказались объективные карантинные ограничения на учетно-регистрационные действия. Однако еще более существенно замедлилась регистрация новых бизнесов — на 24% (всего в 2020 году было открыто 214,6 тыс. новых компаний). Люди не спешили или попросту не могли открывать свое дело в условиях карантинных ограничений, падения спроса и общей неопределенности, рассуждают аналитики. В материале уточняется, что использованы данные Федеральной налоговой службы о регистрации коммерческих юридических лиц в ЕГРЮЛ. При подсчете созданных и закрытых компаний не учитывались реорганизованные предприятия (составляют около 1% среди всех зарегистрированных и исключенных из ЕГРЮЛ юрлиц).

В FinExpertiza указывают, что предыдущий антирекорд по соотношению закрытых и открытых компаний был зафиксирован в 2019 году, когда на каждую открытую компанию приходилось 2,2 закрытой.

Количество работающих в стране коммерческих организаций ежегодно росло до 2015 года включительно, но затем, после того как ФНС начала кампанию против однодневок, стало уменьшаться. За 2020 год число действующих предприятий сократилось на 300 тыс., или на 9,6% (речь идет о чистом сокращении с учетом вновь открывшихся бизнесов), до 2,82 млн. А за пять лет в России стало на 1,3 млн компаний меньше. Основная часть закрытых предприятий была исключена из реестра юрлиц по решению регистрирующего органа — такие компании в течение 12 месяцев не сдавали отчетность и не осуществляли операции по банковским счетам, то есть фактически не вели хозяйственную деятельность.

Если в целом по стране количество компаний по итогам 2020 года сократилось на десятую часть, то в отдельных регионах убыль бизнеса оказалась более существенной. В Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, в Тульской области — на 15,2%, в Кабардино-Балкарии — на 14,92%, в Москве — на 14,91%, в Псковской области — на 14,85%, в Калининградской — на 14,4%, в Карачаево-Черкесии — на 11,8%, в Оренбургской области — на 11,65%, в Астраханской — на 11,1%, в Белгородской — на 10,9%.

Единственными двумя регионами, в которых по итогам года обнаружился прирост числа коммерческих компаний, стали Бурятия (число компаний выросло на 6,3%) и малонаселенный Чукотский автономный округ (плюс 3,3%).

Кроме того, минимальная убыль бизнеса фиксировалась в Севастополе (количество компаний сократилось лишь на 0,6%), Липецкой области (минус 0,9%), Орловской области (минус 2,7%), Ленинградской области (минус 2,97%), Башкирии (минус 2,98%), Алтайском крае (минус 3,57%), Забайкальском крае (минус 3,64%) и Республике Алтай (минус 3,67%).

«Последние пять лет бизнес в России чаще закрывается, чем открывается. Большая часть вычеркнутых из реестра предприятий не вела хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, то есть фактически речь идет о брошенном бизнесе. Обычно исключение таких компаний связывают с чисткой реестра и избавлением от фирм-однодневок. Однако огромное количество формально существующего, но реально прекратившего работу бизнеса также может свидетельствовать о снижении деловой активности в стране. Часто предприниматели сворачивают свой бизнес, но не всегда формально закрывают его, тем более что ликвидация предприятия представляет собой достаточно обременительную процедуру», — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

«В 2020 году общее замедление как открытий, так и закрытий предприятий во многом связано с усложнением регистрационных действий в период пандемии. При этом более резкое сокращение именно запусков новых бизнесов, безусловно, является следствием коронавирусного кризиса. Многие же формально действующие компании, пострадавшие, но удержавшиеся на плаву в разгар пандемии, закроются уже в текущем году — после отмены моратория на банкротство и сворачивания господдержки», — полагает эксперт.



«В сложные периоды, когда происходит массовое закрытие бизнесов, часто можно слышать слова об очищающем эффекте кризиса благодаря ликвидации неэффективных предприятий. Однако в России с ее низкой долей частного предпринимательского сектора уход с рынка еще не устоявшегося бизнеса редко компенсируется зарождением новых, более эффективных предприятий. Для экономики в целом сокращение бизнеса оборачивается снижением потенциала развития и дополнительным ростом госсектора», — отмечает Трубникова.