Свою деятельность в 2020 году прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств, то есть примерно пятая часть действующих бизнесов в России, пишут «Известия» . Это стало рекордом за последние шесть лет, следует из статистики ФНС. Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 670 тыс. индивидуальных предпринимателей), в 19 тыс. случаев бизнес был упразднен из-за смерти бизнесмена, 9 тыс. прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя проживать в России, а 1,3 тыс. ИП обанкротились. Среди менее популярных причин ликвидации оказалось решение суда и лишение права заниматься бизнесом.

В ФНС рассказали, что 270 тыс. ИП прекратили деятельность в связи с принудительным исключением из реестра (ЕГРИП). Упраздненных юрлиц оказалось почти в два раза меньше: по данным налоговой, это 548 тыс. фирм. По сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 17% и в целом стало самым скромным за последние три года. Большинство юрлиц (468 тыс.) признали покинувшими рынок по решению органа, регистрирующего их в ЕГРЮЛ, более 66 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 10 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.

Основная масса закрытий пришлась на Москву и Московскую область, там было ликвидировано 224 тыс. и 90 тыс. юрлиц и ИП соответственно. Всего же на сегодня в России действует 7,1 млн бизнесов: 3,4 млн компаний и 3,6 млн ИП, следует из данных ФНС.

Исследование: более половины предпринимателей избежали убытков в пандемию С 6% до 10% выросла доля компаний, которые планируют сокращать масштабы бизнеса в ближайшие шесть месяцев.

По словам экспертов, ускоренное снижение числа индивидуальных предпринимателей связано с тем, что ИП как форма организации наиболее распространена в секторах, которые сильнее других пострадали от мер противодействия коронавирусу. Также многие ИП перешли на самозанятость. Наибольшие опасения предпринимателей в данный момент связаны с потребительским спросом, однако многие фирмы уже начали делать и планировать инвестиции в основной капитал, отметили эксперты. Главная задача государства на сегодня — обеспечить экономический рост, считают они.