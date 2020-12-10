В России наблюдается снижение доли компаний, которые временно приостановили работу в период пандемии (с 21% до 9%). При этом с 3% до 6% увеличилась доля компаний, которые планируют закрывать бизнес, говорится в исследовании банка «Открытие».



Кроме того, с 6% до 10% выросла доля компаний, которые планируют сокращать масштабы бизнеса в ближайшие шесть месяцев.

«Финансовое состояние бизнеса постепенно налаживается: 44% компаний закрыли III квартал с прибылью (+12% по сравнению с предыдущим кварталом), а доля компаний, закрывших квартал с убытками, сократилась с 28% до 22%. С 19% до 27% возросла доля компаний, которые отмечают удовлетворительное и стабильное финансовое состояние бизнеса. 59% компаний сократили обороты во время пандемии, и только 28% предпринимателей ожидают роста оборотов в первом полугодии следующего года. С 7% до 15% возросла доля компаний, считающих, что в ближайшие шесть месяцев обороты их бизнеса не изменятся», — сказано в сообщении.

По данным исследования, подавляющее большинство (79%) удовлетворены работой своего банка в период кризиса. Основные причины удовлетворенности: стабильная и надежная работа банка, оперативность, поддержка банка в предоставлении скидок, акций и хороших условий. У 77% опрошенных уровень доверия к банкам не изменился.

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования: города с населением от 100 тыс. человек и более.

