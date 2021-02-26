Наличие оснований для привлечения экс-главы Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации признано доказанным, при этом размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами банка. О соответствующем судебном решении сообщает в пятницу Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, Интеркоммерц Банк лишился лицензии 8 февраля 2016-го и был признан банкротом 29 апреля того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Агентство в конце января 2019 года подало иск более чем на 79,479 млрд рублей к четырем бывшим контролирующим лицам Интеркоммерц Банка, включая его бывшего председателя правления, члена совета директоров Бугаевского и бывших членов правления Надежду Чурляеву и Александра Джгуна. По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, списанию денежных средств в пользу иностранной кредитной организации», что причинило ущерб Интеркоммерц Банку и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

АСВ требует с бывших топ-менеджеров Интеркоммерц Банка 79,5 млрд рублей Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов банка.

«Определением Арбитражного суда Москвы от 20 февраля 2021 года признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Бугаевского А. С. Приостановлено рассмотрение заявления конкурсного управляющего банком в части определения размера субсидиарной ответственности Бугаевского А. С. до окончания расчетов с кредиторами банка. В остальной части заявленных требований отказано», — говорится в сегодняшнем релизе АСВ.



Как сообщалось, Александр Бугаевский является фигурантом уголовного расследования, но он уехал из РФ еще до того, как стал подозреваемым. Летом 2019 года стало известно, что Чехия отказалась выдать экс-банкира России.