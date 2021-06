Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за апрель 2021 года увеличилось на 623 тыс. человек, до 11,7 млн, сообщается на сайте площадки.

В апреле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек против 596,6 тыс. человек в апреле прошлого года.

Частные инвесторы вложили в апреле в российские акции на Московской бирже рекордные 77 млрд рублей, в облигации — 82,4 млрд, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 9,5 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 82% — приходилась на корпоративные облигации, 14% — на государственные облигации, 4% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40,7%, облигациями — 14%, на срочном рынке — 44,8%, на спот-рынке валюты — 13,9%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 197 млрд рублей (2,7 млрд долларов США). Инвесторам доступны 79 биржевых фондов: 61 БПИФ и 18 ETF.

По итогам апреля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 3,9 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 592,6 млрд рублей. В структуре оборота 85% приходится на сделки с акциями, 8,4% — с облигациями, 6,7% — с биржевыми фондами.

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами СберБанка (1,9 млн счетов), Тинькофф Банка (777 тыс. счетов) и банка ВТБ (595,4 тыс. счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (191,5 тыс. счетов), компаний «Открытие Брокер» (более 106 тыс. счетов), «Финам» (74,4 тыс. счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбер Управление активами» (262,5 тыс. счетов), УК «Альфа-Капитал» (74,4 тыс. счетов) и УК «Регион» (30,8 тыс. счетов).

Среди регионов лидируют по количеству открытых ИИС Москва (425,6 тыс.), Московская область (236 тыс.) и Санкт-Петербург (182,9 тыс.). Из остальных регионов в топ-тройку вошли Свердловская область (131 тыс. счетов), Башкирия (128,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (115,5 тыс. счетов).

По итогам апреля в «Портфель частного инвестора» (анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату) вошли акции «Норникеля» (16,7%), «Газпрома» (16,7%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (13,1% и 8,7% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,5%), «ЛУКОЙЛа» (7,9%), МТС (7,5%), ценные бумаги Yandex (7,4%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7,1%), акции Polymetal International PLC (6,5%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (21,5%), Alibaba Group Holding Ltd (18,3%), Apple (15,1%), Baidu Inc. (8,6%), Boeing (7,7%), Pfizer Inc. (6,7%), Intel (5,6), Amazon (5,6%), Qualcomm Inc. (5,6%), Twitter (5%).



«Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам апреля: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (18,1%), в акции США — FXUS (16,4%), в акции Китая — FXCN (15,5%), в золото — FXGD (13,8%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,3%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6%), фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,5%), фонд на индекс РТС — FXRL (5,5%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,1%) и фонд на индекс Мосбиржи — SBMX (4,8%)», — указано также в релизе.