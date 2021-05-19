В России в прошлом году зафиксировали рекорд по объему украденных средств у банковского клиента, пишет РБК . Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству СберБанка Сергей Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. По его словам, это не клиент СберБанка, сумма хищения составила 400 млн рублей. Речь идет о схеме, когда жертва сама снимает деньги со счета и переводит их на счет мошенников в другой банк, пояснил эксперт.

Мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является, и заявили, что «сейчас будут спасать деньги», она согласилась и сообщила им, что у нее на счету было 14 млн рублей, рассказал Велигодский. После этого женщина сообщила мошенникам, что на счету в другом банке у нее хранятся еще 380 млн рублей. «Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит «сотрудник ФСБ» и будет вами заниматься. Ей позвонили «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», — пересказал случай представитель СберБанка.

Согласно исследованию группы «Тинькофф», в прошлом году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тыс. рублей за один раз. Это на 8% меньше среднего объема украденного в 2019 году, снижение связано с тем, что банки следят за крупными сомнительными операциями. По данным аналитиков, всего в 2020 году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в предыдущем году, а число случаев мошенничества выросло на 60%. Самым популярным каналом, где мошенники находили своих жертв, стали сайты объявлений о продаже товаров и услуг, а также поддельные интернет-магазины. Звонки от имени банка заняли второе место по распространенности (они использовались в 13% от всех случаев мошенничества) и первое по объему хищений (30%).