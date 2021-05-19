По итогам января – марта 2021 года в России зарегистрировано 42 тыс. фактов кражи с банковских счетов граждан, пишут «Известия» . Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, говорится в отчете Генпрокуратуры. Больше всего в расчете на 100 тыс. населения от мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии. Также ранее отмечалась низкая раскрываемость преступлений, совершенных в банковской сфере, из-за невозможности установления личности подозреваемого.

В целом почти 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационных технологий. За последний год их стало больше на треть, а общее число таких преступлений достигло 136 тыс. В 17,2 тыс. случаях жертвами стали пенсионеры, а в 1,7 тыс. — несовершеннолетние. На деяния в этом секторе приходится одно из четырех регистрируемых преступлений. В январе — марте прошлого года правоохранительные органы зарегистрировали 101,5 тыс. мошенничеств с использованием информационных технологий, а 2019-м — почти вдвое меньше, следует из данных Генпрокуратуры.

ЦБ ожидает роста числа мошеннических звонков и усложнения схем Регулятор обсуждает с Минцифры принятие регулирующего закона.

В ЦБ заявили, что для противодействия телефонному мошенничеству вместе с операторами мобильной связи, Роскомнадзором и другими ведомствами ведут работу в сфере нормативного регулирования. В топ-50 банков рассказали, что пока тенденции по росту числа атак не наблюдают. Но вместе с возрастанием рисков мошенничества в банках усилили меры защиты и увеличили расходы на них. В Минфине, где в апреле анонсировали рассмотрение законодательных мер, предполагающих возврат денежных средств жертвам телефонных мошенников, на вопрос о том, на какой стадии находится проект документа, ответили, что вопрос прорабатывается.

Главная проблема в кейсах кражи со счетов — человеческий фактор и низкая финансовая грамотность рядовых пользователей, уверена гендиректор финтехплатформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. По ее словам, методы социальной инженерии меняются вместе с донастройками в системе безопасности банков, и без должной информационной кампании любые программные ограничения останутся малоэффективными. По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, наиболее часто злоумышленники атакуют клиентов финансовых организаций посредством социальной инженерии. Также он отметил надежную защиту отечественных банков от кибермошенников и используемые ими комплексные антифрод-системы. В дальнейшем банкирам придется активнее финансировать устойчивость их систем, считает Ускова. Она добавила, что вместе с раскачиванием digital-сферы закономерно растут и риски мошенничества.