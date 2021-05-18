Банк России ожидает в дальнейшем увеличения числа мошеннических звонков и усложнения схем злоумышленников, сообщил зампред регулятора Герман Зубарев, выступая в Госдуме.

«Тенденция к нарастанию и к усложнению схем. Если сейчас [звонок из] службы безопасности банков — все уже знают и кладут трубки, сейчас они перешли на сотрудников правоохранительных органов. Вам звонят из МВД, из прокуратуры», — сказал он.

Зубарев привел в пример случаи, когда мошенники сообщают по телефону, что звонит следователь из МВД и сообщает о возбуждении дела, а человек в Интернете находит, что этот телефонный номер действительно принадлежит отделению МВД. «Это очень сильно повышает доверие к таким звонкам. Они, к сожалению, будут нарастать. Пока мы не справимся с этой технологией подмены номера, мы будем с этим [иметь дело]», — сказал Зубарев.

По его словам, ведутся обсуждения с Минцифры о принятии регулирующего закона. «Операторы, особенно мелкие региональные, на этом зарабатывают деньги, на трафике, и они не заинтересованы в блокировке такого трафика», — подчеркнул он.