Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Как поясняется, кредитный рейтинг банка «обусловлен максимальной оценкой собственной кредитоспособности, высокой системной значимостью для российского рынка, а также высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно сильным уровнем кредитоспособности (относительно рейтингуемого лица)».

«Райффайзенбанк обладает сильной франшизой в ключевых сегментах банковского рынка и характеризуется способностью генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода, а также минимальной чувствительностью к состоянию экономики», — говорится в релизе.

В АКРА напоминают, что Райффайзенбанк входит в число лидеров по размеру активов и капитала в российском банковском секторе (занимает 11-е место среди крупнейших по капиталу банковских групп).

По состоянию на 1 мая 2021 года значение норматива Н1.2 составляло 11,27%, при этом среднее значение за последние 12 месяцев было равно 13,22%. Банк продолжает демонстрировать высокую способность к генерации капитала благодаря высокому в сравнении с конкурентной группой уровню процентной маржи (средний показатель NIM за 2018–2020 годы составил 5,5%) и невысокой стоимости риска. Высокая прибыльность и значительный буфер абсорбции непредвиденных убытков позволяют Райффайзенбанку выдержать существенный (более 500 базисных пунктов) рост стоимости кредитного риска без нарушения регулятивных требований.

АКРА отмечает сохранение низкой доли проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка, низкую долю кредитов, выданных компаниям, представляющим высокорискованные отрасли, и кредитных требований к связанным сторонам. При этом агентство указывает, что значительная часть кредитного портфеля (67% на 31 декабря 2020 года) сформирована ссудными требованиями, предоставленными без обеспечения или под банковскую гарантию или поручительство.

«Сильная позиция по ликвидности сочетается со сбалансированным профилем фондирования. Банк выдерживает отток клиентских средств в базовом сценарии АКРА со значительным запасом (избыток ликвидности — свыше 300 млрд рублей)», — уточняется в релизе.