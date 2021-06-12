Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Национальному Резервному Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» и изменило прогноз по ним с «позитивного» на «стабильный». Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне «b3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка на уровне «b3» отражает, с одной стороны, сильный запас капитала, с другой — слабые финансовые показатели деятельности и низкую диверсификацию бизнеса. На депозитные рейтинги НРБ положительно влияет потенциальная поддержка со стороны контролирующего акционера. Напомним, с конца 2019 года крупнейшим собственником банка является Государственная Транспортная Лизинговая Компания.

Уровень проблемных ссуд НРБ снизился до 8% на 31 декабря прошлого года с 73% по состоянию на середину 2020-го благодаря продаже банком крупного проблемного кредита. Покрытие проблемных ссуд резервами составляло на конец года 132% — намного больше, чем в среднем по банковской системе. При этом стратегия НРБ предусматривает существенное расширение бизнеса в 2021—2023 годах. Moody's ожидает, что по мере замедления темпов роста портфеля доля проблемных ссуд в банке достигнет среднерыночного показателя в 10%.

Достаточность капитала НРБ снизилась в 2020 году на фоне увеличения объема взвешенных по риску активов в 2,5 раза, но оставалась высокой (как следует из релиза Moody's, отношение основного капитала к взвешенным по риску активам равнялось 45,8% на 31 декабря). Рост бизнеса продолжит расходовать капитал банка, указывают эксперты. По их словам, еще один фактор, оказывающий давление на капитал, — низкая операционная эффективность банка. Аналитики обращают внимание на то, что прибыль НРБ в 2020 году в размере 84,5 млн рублей была обусловлена разовым доходом в 256,5 млн рублей от продажи крупного проблемного кредита. Агентство прогнозирует банку нулевую прибыль в ближайшие 12—18 месяцев при отсутствии разовых доходов, поскольку возросшие объемы бизнеса отразятся на операционном доходе с задержкой.

Рейтинговое агентство указывает на низкий уровень диверсификации бизнеса банка: его кредитный портфель и депозитная база сконцентрированы на небольшом числе корпоративных клиентов. Новая стратегия банка должна привести к улучшению ситуации за счет расширения бизнеса, но Moody's видит риски недостижения этого результата на фоне жесткой конкуренции со стороны крупных федеральных банков.

В числе прочего в сообщении агентства говорится, что на базовую оценку кредитоспособности НРБ ограничительное влияние оказывает недостаток ясности относительно реализации стратегии банка и направления развития его бизнеса.



Изменение прогноза по рейтингам НРБ с «позитивного» на «стабильный» отражает мнение агентства, что переход банка к устойчиво прибыльной деятельности может занять больше 12—18 месяцев и какие бы то ни было заметные улучшения в кредитном профиле — вопрос отдаленной перспективы. Moody's ожидает более явных признаков стратегической интеграции НРБ в основной бизнес ГТЛК по мере адаптации деятельности банка к бизнесу его акционера, следует из релиза.