Государственная Транспортная Лизинговая Компания приобрела 76,27% голосующих акций Национального Резервного Банка. Сообщение об этом ГТЛК опубликовала на портале раскрытия корпоративной информации.

Доля участия ГТЛК в уставном капитале банка — 78,19%, уточняется в материалах лизинговой компании.



О том, что бизнесмен Александр Лебедев в ближайшее время намерен продать Национальный Резервный Банк, сообщила в сентябре этого года со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант».



Согласно данным на сайте ЦБ, на 8 июля 2019 года у Национальной Резервной Корпорации Лебедева было 78,19% в уставном капитале банка (76,27% голосующих акций), у Юрия Кудимова — 18,68% (20,33% голосующих акций), у Росимущества — 2,74% (2,99% голосующих акций). Лебедев возглавляет совет директоров НРБ.



Газета, ссылаясь на свои источники, писала, что долю Лебедева может приобрести ГТЛК, а долю Кудимова — Евразийский банк развития.

Уставный капитал НРБ составляет около 1,696 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте Центробанка. Согласно данным рэнкинга Банки.ру, на 1 ноября этого года банк занимал 174-е место среди кредитных организаций РФ по размеру активов (12,991 млрд рублей) и 116-е по размеру капитала (5,545 млрд).



ГТЛК — крупнейшая компания на российском рынке лизинга по размеру портфеля (более 1 трлн рублей на 1 октября 2019 года, согласно данным «Эксперт РА» ).

