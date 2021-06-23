В отношении расчетной небанковской кредитной организации «РИБ» запущена процедура принудительной ликвидации. Информация о соответствующем решении Арбитражного суда Москвы от 8 июня 2021 года содержится в материалах Банка России, который в этой связи выпустил в среду, 23 июня, приказ о прекращении с 24 июня деятельности временной администрации финучреждения.

Лицензия у РНКО «РИБ» была отозвана 2 апреля этого года. Регулятор, в частности, отмечал, что организация «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».



Согласно опубликованному в среду Центробанком отчету о работе временной администрации РНКО «РИБ», на дату принятия судом решения о принудительной ликвидации кредитной организации ее активы превышали 1,601 млрд рублей, а обязательства составляли 690 млн.