Председателем правления банка «Интеза», российского дочернего банка итальянской группы Intesa Sanpaolo, назначен Паоло Дезидери. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в кредитной организации.

Как следует из ее материалов , назначение состоялось 1 июля после согласования кандидатуры Дезидери Банком России 11 июня текущего года.

Паоло Дезидери имеет высшее образование в области политических наук. «На протяжении своей карьеры он работал в ряде финансовых и промышленных структур, имеет многолетний профессиональный опыт по разным направлениям деятельности в банковской сфере. Присоединившись к группе Intesa Sanpaolo в 2008 году, он занимал руководящие должности как в штаб-квартире в Италии, так и за рубежом», — отмечается в биографической справке.

«Я нахожусь здесь, в России, чтобы продолжить мой профессиональный путь в стране, которая всегда меня очаровывала и которая может многому научить, — отметил новый топ-менеджер банка «Интеза». — Моя новая деятельность будет сложной. Я приложу все свои силы и опыт, чтобы достичь поставленных целей».



Уточняется, что Паоло Дезидери женат и имеет четверых детей.

Ася ШАЛИМОВА