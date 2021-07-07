Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказать содействие в разрешении «критической ситуации» в сфере общепита, пишет «Коммерсант» . Введение QR-кодов в московских ресторанах привело к исчезновению посетителей и падению доходов заведений на 60—90%.

Новые меры избыточны и только ухудшают финансовое положение отрасли, считает Корнев. Он просит отменить новые ограничения либо предусмотреть временные компенсаторные меры поддержки. Среди них — субсидирование расходов на оплату труда, снижение НДФЛ до 5% и социальных взносов до 10% с отсрочкой по уплате, а также освобождение от коммерческой арендной платы на время ограничений с компенсацией выпадающих доходов арендодателям. Корнев также выступает за упрощение согласования летних веранд и мораторий на проверки бизнеса.

Путин утвердил освобождение от НДС ряда предприятий общепита и корректировку топливного демпфера Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания, соответствующие требованиям. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, минувшая неделя не показала притока вакцинированных посетителей: в заведениях на 100 мест занято в среднем около десяти столиков. А если судить по темпам прививочной кампании сотрудников, многие из которых отказываются, общая вакцинация будет идти с трудом, считает он. В Москве по факту введен запрет на обслуживание в залах, как в прошлом году, пояснил Бухаров. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что для большинства рестораторов в Москве июль и август будут равносильны закрытию. По его словам, обращение к Мишустину, видимо, нужно для привлечения внимания к проблеме и ускорения принятия решений о поддержке со стороны московских властей.

Вице-мэр Москвы по экономике Владимир Ефимов отметил, что еженедельный оборот товаров и услуг в целом не вызывает опасений, хотя у отдельных предприятий ситуация сложная, в первую очередь у ресторанов, не имеющих веранд и не работающих навынос. Он допустил дальнейшее расширение мер поддержки.