Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, которые выполняют требования об обязательной вакцинации сотрудников. Кроме того, будет оказана дополнительная поддержка предприятиям общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Так, первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации как минимум 60% работников, получат гранты из бюджета города. Размер гранта составит 100% налога на доходы физических лиц, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. Уточняется, что 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 50 — для иных субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Размер таких грантов составит 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в III квартале 2021 года. Гранты будут предоставлены в IV квартале этого года.

«Основные условия для получателей грантов — соблюдение требований по использованию QR-кодов и обеспечение вакцинации 60 и более процентов работников в сроки, установленные постановлением главного государственного санитарного врача Москвы», — подчеркивается в релизе.

В столичном правительстве напоминают, что ранее был утвержден пакет дополнительных мер поддержки ресторанного бизнеса.

Собянин утвердил меры поддержки общепита Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщается на сайте столичной мэрии. В частности, предприятия получат отсрочку до конца года по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года.

Меры правительства Москвы по поддержке предприятий общепита могут помочь бизнесу покрыть половину убытков, считает директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина, советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«В целом набор мер правительства Москвы уже достаточно солидный. Это и субсидии в 1 миллион рублей, и компенсация коммунальных платежей. <...> Есть и льготные кредиты для более крупных предприятий по ставке 6%. Откровенно говоря, всех убытков отрасли это не покроет, но половину — вполне возможно», — заявил он РИА Новости .



«У Москвы, конечно, особые возможности по оказанию поддержки предприятиям, но и эти возможности с учетом продолжительности кризиса и его волнообразного темпа не так просто реализовать. Что касается других регионов, то, конечно, им нужна дополнительная помощь из федерального центра для нового пакета мер поддержки бизнеса на местах», — добавил Свириденко.

Как сообщил РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, около 2,5 тыс. столичных компаний отправили на mos.ru сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала.



Ася ШАЛИМОВА