Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщается на сайте столичной мэрии. В частности, предприятия получат отсрочку до конца года по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года. Однако это затронет лишь те площади, которые арендованы у города.

«Введение ограничений позволит сохранить работу предприятий общественного питания даже в условиях нынешней неблагоприятной эпидемиологической обстановки. При этом неизбежно снижение посещаемости кафе и ресторанов. Для смягчения последствий введенных ограничений правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия общепита также включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей. Эту сумму можно потратить на покупку или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей), покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников (не более 6,5 тыс. рублей на одного человека).

Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве по поводу проведения обязательной вакцинации персонала. Помимо этого, надо соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы. При этом некоторые предприятия общепита смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Главные условия — не относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку не более 2 млрд рублей, быть зарегистрированным в Москве, сообщается в релизе.

«Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%. Размер компенсации по недополученным доходам банка — 4%. Максимальный размер кредита — 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 12 месяцев. Программа будет действовать до 31 декабря 2021 года. Потенциальными получателями льготных кредитов могут стать 27 организаций общественного питания. В них работают свыше 17 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также до 31 декабря продлевается программа предоставления льготных стабилизационных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Это сделали по просьбам бизнес-сообщества. Согласно этой программе, предприятия МСП, работающие в одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит с максимальной ставкой для заемщика 7%. Размер компенсации по недополученным доходам банка — до 8%. Кредит можно получить на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Его максимальный размер увеличен до 100 млн рублей, а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев.

Представители сферы общественного питания в Москве позитивно оценили пакет мер поддержки для отрасли, но будут просить его расширить в зависимости от развития ситуации, сообщил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов. «Оцениваем меры очень позитивно, как и оперативную реакцию на наше обращение. Меры хорошие, но сказать, что они исчерпывающие и благодаря им абсолютно все «выживут», мы не можем. Но они неплохо помогут в текущей ситуации. Я думаю, что мы сейчас неделю поработаем и будем говорить о новом пакете в зависимости от того, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил ТАСС , что прием заявок на субсидии для предприятий в сфере общественного питания начнется с 15 июля.



Ранее в столице ввели ряд дополнительных ограничений на работу предприятий общественного питания. Посещать кафе и рестораны разрешено исключительно тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19, переболел коронавирусом либо имеет отрицательный ПЦР-тест. Это должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода.

Анна КОМАРОВА