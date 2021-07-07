В России ускорились темпы роста личного банкротства: за шесть месяцев этого года суды признали несостоятельными 88 тыс. граждан, включая ИП, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, пишут «Известия» . Это следует из данных «Федресурса». Всего за январь — июнь суды объявили банкротами 88 тыс. физлиц. В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 4,8 тыс. и 4,7 тыс. соответственно. Пятерку замыкают Краснодарский край (4,3 тыс.), Самарская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,8 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%) инициировали сами должники, остальные — конкурсные кредиторы и налоговая служба.

К прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска допущены всего 4 тыс. граждан, включая 2,2 тыс., одобренные в январе — июне этого года. Долги списаны 1,7 тыс. россиян, сообщается в данных «Федресурса». Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. При этом 6,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за отсутствия на руках у заявителя оконченного исполнительного производства.

Ключевым фактором ускорения темпов личного банкротства стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур, считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его мнению, отсутствие оконченного исполнительного производства блокирует для многих граждан доступ к этому механизму. Но с вступлением в силу закона о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума все может измениться.

В Госдуму внесен законопроект об упрощении внесудебного банкротства для малоимущих В связи с пандемией сегодня в России наблюдается снижение благосостояния граждан, а также рост просроченной задолженности по долговым обязательствам.

Как считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова, после окончания кредитных каникул и послаблений потребность граждан в освобождении от непосильных долгов возрастает. По словам управляющего директора НКР Андрея Пискунова, динамика НДФЛ в I квартале 2021-го показывает, что номинальные доходы граждан начали умеренно расти после тяжелого года. Поэтому темпы личных банкротств могут замедлиться, но многое будет зависеть от тяжести и продолжительности третьей волны. В этом году, по оценкам Юхнина, стоит ожидать роста несостоятельности граждан в 2,3—2,4 раза.

Также по итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года — на 9,2%, до 4,92 тыс., пишет «Коммерсант» . Растет и количество публикаций кредиторов о намерении обанкротить должников. В первом полугодии оно увеличилось на 29,7%, до 15,95 тыс., что уже на 14,6% больше, чем за тот же период 2019 года. Доля в общем объеме компаний, подавших на собственное банкротство, в январе — июне снизилась до 9,3% против 10,4% за тот же период 2020 года. По несостоятельности лидирует Москва — 969 компаний (рост на 13,7%), за ней идет Санкт-Петербург — 401 компания (рост на 36,9%), Московская область — 358 компаний (рост на 15,9%), Свердловская область — 171 компания (рост на 12,5%), Краснодарский край — 167 компаний (рост на 35,8%) и Татарстан — 165 компаний (рост на 17%).

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов считает, что предотвратить еще более стремительный рост корпоративных банкротств в 2021 году помогла господдержка. Юристы также согласны, что банкротный мораторий, действовавший с апреля 2020 по январь 2021 года, сыграл свою роль, отсрочив «падение многих бизнесов».

В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за преднамеренное банкротство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО