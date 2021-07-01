Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за преднамеренное банкротство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения внесены в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с законом, усиливается ответственность арбитражного управляющего, а также председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве. Так, им может грозить штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо до четырех лет принудительных работ, либо до четырех лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Кроме того, повышаются санкции за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, совершенные с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой: предусматривается штраф от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы сроком до семи лет вместе со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Вместе с тем статья 195 УК РФ дополняется примечанием, в соответствии с которым «лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава».