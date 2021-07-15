Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний, пишут «Известия» . Так, работодатели из ряда сфер будут обязаны отстранять таких сотрудников без сохранения зарплаты в случае отказа от вакцинации без медицинских противопоказаний.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и других сфер. До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым. Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа.

В письме отмечается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. Согласно ст. 76 ТК РФ, это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты. Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в ведомстве. В документе сказано: отказ от профилактических прививок может стать причиной негативного ответа при приеме на работу или для отстранения от нее, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Если работник против прививки, то компания должна запросить у него письменный отказ, после чего оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению: работники на «удаленке» также должны проходить вакцинацию, уточнил Роструд.

За неполный месяц с 15 июня по 9 июля в предприятиях торговли вакцинировали в среднем более 30% от общего числа работников, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Вакцинация замедляется из-за периода отпусков, дефицита вакцин, перерывов в снабжении частных клиник. АКОРТ предлагает перенести сроки вакцинации или мораторий на административные меры в отношении предприятий, не достигших показателей 60% вакцинации по объективным причинам.

По мнению исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, с точки зрения работодателей ситуация сложная. С одной стороны, на бизнес возложили требования по вакцинации и соблюдению всех дополнительных требований по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия, с другой стороны, предприниматели годами формировали свои трудовые коллективы — в сотрудников вкладывается много сил и времени. Но бизнес вынужден подстраиваться под новые требования, иначе ему не выжить — предприниматели ведут активную работу по пропаганде вакцинации в своих трудовых коллективах. И будут вынуждены отстранять сотрудников, отметил он.