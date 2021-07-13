Каждому девятому невакцинированному россиянину (11%) отказывали в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны и представители 200 столичных компаний, обязанных обеспечить вакцинацию 60% персонала согласно постановлению главного санитарного врача Москвы.

Согласно исследованию, отсутствие прививки от коронавируса никак не влияет на трудоустройство большинства непривитых граждан (73%). Причем мужчины сталкиваются с «ковидной дискриминацией» чуть чаще женщин (12% и 10% соответственно). Больше всего тех, кому наниматель отказал из-за отсутствия прививки, в Москве (15%). Для сравнения: в Санкт-Петербурге таковых 9%, в других регионах страны — 10%.

Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, показал, что в каждой пятой организации (20%) уже есть случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от коронавируса.

Чаще всего случаи увольнения персонала из-за нежелания делать прививку от COVID-19 встречаются в продажах, сферах услуг, здравоохранения, образования и общепита.

Россиянам предлагают поддельные документы о вакцинации На фоне государственной кампании по вакцинации активизировались мошенники, которые предлагают россиянам «начислить бонусы» за поставленную прививку или вовсе выдать «настоящий» сертификат о прохождении вакцинации без укола, пишут «Известия» . Внимание на подобные сообщения обратили, в частности, в «Лаборатории Касперского».

Анна КОМАРОВА