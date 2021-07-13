На фоне государственной кампании по вакцинации активизировались мошенники, которые предлагают россиянам «начислить бонусы» за поставленную прививку или выдать «настоящий» сертификат о прохождении вакцинации без укола, пишут «Известия», ссылаясь на «Лабораторию Касперского».

С начала года в Москве было возбуждено 55 уголовных дел по факту незаконной реализации поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах, о выявлении антител к вирусу, о медицинских противопоказаниях к вакцинации и прививочных сертификатов. Весной текущего года в столице было направлено в суд одно из первых дел по ст. 327 УК РФ. Обвиняемый через Интернет предлагал приобрести поддельные сертификаты по цене от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом цены на поддельные сертификаты растут: 8 июля столичная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Потерпевший передал неизвестным 9 тыс. рублей за документ с QR-кодом, но ничего не получил. Ранее в Москве был перекрыт канал реализации поддельных медицинских документов. Справки доставлялись курьером ежедневно. Полиция изъяла 20 конвертов с медицинскими документами, которые экспертиза признала фиктивными.

В ряде случаев на поддельных медицинских документах зарабатывают сами медработники. Прокуратура Калининградской области сообщила о ходе расследования дела в отношении администратора поликлиники, которая за вознаграждение от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, «имея доступ к журналам учета и лекарственным препаратам, осуществила подделку сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Нередко жертвами мошенников становятся трудовые мигранты и туристы. Так, в неприятной ситуации оказались две гражданки Таджикистана, у которых истек срок годности ПЦР-теста, и они не могли улететь на родину из Санкт-Петербурга. Но в аэропорту Пулково неизвестный предложил им купить справки за 2,5 тыс. рублей. Сотрудник авиакомпании обнаружил подделку и отстранил их от рейса.

По словам начальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павла Милованова, цена поддельного документа на черном рынке составляет от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. Адвокат Виктория Данильченко напомнила, что изготовление и использование поддельных справок о вакцинации попадает под ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Так, если указанные действия спровоцируют по неосторожности массовое заболевание граждан либо будет создана такая угроза, то правонарушителям может грозить штраф в размере 500—700 тыс. рублей, лишение права занимать определенную должность на два-три года или лишение свободы на срок до двух лет, пояснила она.

Мошенники предлагают банковским клиентам бонусы за вакцинацию
Мошенники предлагают банковским клиентам бонусы за вакцинацию

Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам.