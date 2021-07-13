На фоне государственной кампании по вакцинации активизировались мошенники, которые предлагают россиянам «начислить бонусы» за поставленную прививку или выдать «настоящий» сертификат о прохождении вакцинации без укола, пишут «Известия» , ссылаясь на «Лабораторию Касперского».

С начала года в Москве было возбуждено 55 уголовных дел по факту незаконной реализации поддельных справок об отрицательных ПЦР-тестах, о выявлении антител к вирусу, о медицинских противопоказаниях к вакцинации и прививочных сертификатов. Весной текущего года в столице было направлено в суд одно из первых дел по ст. 327 УК РФ. Обвиняемый через Интернет предлагал приобрести поддельные сертификаты по цене от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом цены на поддельные сертификаты растут: 8 июля столичная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Потерпевший передал неизвестным 9 тыс. рублей за документ с QR-кодом, но ничего не получил. Ранее в Москве был перекрыт канал реализации поддельных медицинских документов. Справки доставлялись курьером ежедневно. Полиция изъяла 20 конвертов с медицинскими документами, которые экспертиза признала фиктивными.

В ряде случаев на поддельных медицинских документах зарабатывают сами медработники. Прокуратура Калининградской области сообщила о ходе расследования дела в отношении администратора поликлиники, которая за вознаграждение от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, «имея доступ к журналам учета и лекарственным препаратам, осуществила подделку сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Нередко жертвами мошенников становятся трудовые мигранты и туристы. Так, в неприятной ситуации оказались две гражданки Таджикистана, у которых истек срок годности ПЦР-теста, и они не могли улететь на родину из Санкт-Петербурга. Но в аэропорту Пулково неизвестный предложил им купить справки за 2,5 тыс. рублей. Сотрудник авиакомпании обнаружил подделку и отстранил их от рейса.

По словам начальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павла Милованова, цена поддельного документа на черном рынке составляет от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. Адвокат Виктория Данильченко напомнила, что изготовление и использование поддельных справок о вакцинации попадает под ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Так, если указанные действия спровоцируют по неосторожности массовое заболевание граждан либо будет создана такая угроза, то правонарушителям может грозить штраф в размере 500—700 тыс. рублей, лишение права занимать определенную должность на два-три года или лишение свободы на срок до двух лет, пояснила она.