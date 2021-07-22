Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг банка «Интеза» по новой методологии и присвоило ему рейтинг кредитоспособности на уровне «ruА+» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе . Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение уровня рейтинга связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам с 14 июля 2021 года в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников. Принимая во внимание объемы оказанной в прошлом финансовой поддержки и возможную поддержку со стороны собственника в случае необходимости с учетом общего бренда и небольшого размера российского банка относительно материнской банковской группы (доля в активах менее 0,1% по итогам 2020 года), влияние фактора поддержки со стороны собственника на рейтинг оценено как сильное. Рейтинг банка также обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемым уровнем достаточности капитала, слабой эффективностью деятельности, адекватными качеством активов и корпоративным управлением, а также сильной ликвидной позицией», — поясняется в релизе агентства.

Банк «Интеза» специализируется на комплексном обслуживании крупного корпоративного бизнеса, а также субъектов малого и среднего бизнеса, напоминает «Эксперт РА». Региональная сеть включает в себя головной офис в Москве, шесть филиалов и 21 операционный офис на территории России. С 2005 года кредитная организация является дочерней структурой Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия), более 80% акций которой находятся в свободном обращении.

Агентство указывает, что удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка в основных сегментах российского банковского рынка. Тем не менее отмечается адекватная диверсификация бизнеса по направлениям деятельности. Банк имеет достаточно широкую клиентскую базу заемщиков (64 заемщика в крупном бизнесе, а также около 1,1 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса, при этом уровень концентрации на объектах крупного кредитного риска находится на приемлемом уровне).

Также агентство отмечает снижение нормативов достаточности капитала на протяжении последнего года (Н1.0 равен 13,1%, Н1.2 составляет 10,1% на 1 июня 2021 года против Н1.0, равного 15,1%; Н1.2 составляет 11,7% на 1 июня 2020 года) на фоне роста активов под риском, что привело к снижению буфера абсорбции убытков (с 11% до 9% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В силу ограничений российского банка по концентрации кредитных рисков на одного заемщика и специфики резервирования по валютным ссудам большая часть кредитных сделок осуществляется при участии более крупных банков группы. Бизнес банка характеризуется невысокими показателями рентабельности (RoE равен 0,3% за 2020 год в соответствии с МСФО; RoE составляет 0,4% за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в соответствии с РСБУ), что обусловлено работой кредитной организации в низкомаржинальных сегментах (NIM равен 3,9% за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года), а также повышенным уровнем операционных расходов, в том числе за счет аллокации расходов по сопровождению кредитных сделок на российском подразделении (CIR равен 86% за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года).

«Пандемия COVID-19 не оказала существенного негативного влияния на качество кредитного портфеля физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который составил 63% валовых активов на 1 июня 2021 года», — говорится в релизе агентства.

Анна КОМАРОВА