Банк «Интеза» предлагает новый беззалоговый продукт «Быстро Кредит» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит предлагается оформить клиентам, имеющим положительную кредитную историю, — компаниям микро-, малого и среднего бизнеса со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Залоговое обеспечение кредита при этом не требуется.

Минимальная процентная ставка составляет 11,75% годовых, сумма финансирования — от 500 тыс. до 10 млн рублей (в зависимости от размера бизнеса заемщика).

Кредит выдается единовременно в форме невозобновляемой кредитной линии на срок до 24 месяцев для целей пополнения оборотных средств и до 36 месяцев для инвестиционных целей (покупка автотранспорта, оборудования, недвижимости и т. п.).

«Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке представлены программы поддержки малого и среднего бизнеса с льготным финансированием, с поручительством гарантийных фондов, а также различные программы комплексного обслуживания предпринимателей: банковские гарантии, счета эксроу, экспресс-гарантии для участников госзакупок, расширенная линейка депозитов, сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности, а также другие продукты и услуги», — уточнили в финучреждении.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

