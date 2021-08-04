На какой из российских бирж теперь доступны акции скандально известного онлайн-брокера Robinhood и акции какой нефтекомпании могут почти удвоиться в цене? Подробности в нашей подборке.

На прошлой неделе в топе идей оказались акции «Татнефти». Аналитики SberCIB уверены, что у акций есть 80-процентный потенциал роста.

Валюта

Аналитики «ВТБ Капитал» считают, что в последние несколько месяцев два драйвера тянут рубль в противоположные направления. Экономический рост Китая и динамика цен на сырьевые товары ослабевают, это провоцирует удешевление большинства валют развивающихся рынков. Более сильные факторы — это повышение ключевой ставки от Банка России и последовавшие заявления регулятора о том, что он продолжит сдерживать инфляцию, увеличивая ставку. Они сделали более оптимистичными долгосрочные перспективы по инфляции и росту цен в долгосрочных ОФЗ. Интервью главы российского ЦБ газете Financial Times 31 июля, по мнению аналитиков, подтверждает: тренд на повышение ставки в позиции регулятора сохранится. Поэтому они оставили без изменений свой прогноз по паре USD/RUB на конец 2021 года 71 рубль за доллар, несмотря на вероятную дальнейшую слабость экономического роста в Азии.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Татнефть» (TATN), 12 месяцев. Целевая цена — 890 рублей. Потенциал роста — 80% (SberCIB)

По итогам II квартала компания оказалась одним из лидеров отрасли по темпам добычи нефти (+17% год к году) и нефтепереработки (+215% год к году). Аналитики SberCIB Investment Research убеждены, что большая часть негативных новостей уже учтена в стоимости акций. При этом «Татнефть» по-прежнему генерирует хороший свободный денежный поток и обеспечивает вполне конкурентоспособную дивидендную доходность даже при минимальных выплатах акционерам. Напомним, в 2017—2019 годах компания распределяла в дивидендах 100% свободного денежного потока, но по итогам 2020 года из-за падения цен на нефть и неблагоприятных налоговых изменений урезала бюджет для выплат до 50% потока. Справедливая оценка акций «Татнефти», по мнению аналитиков SberCIB, составляет 890 рублей. Пока она торгуется в районе 494 рублей.

АК «АЛРОСА» (ALRS), три месяца. Целевая цена — 163,4 рубля. Потенциал роста — 23% (ИК «Велес Капитал», аналитик Василий Сучков)

АК «АЛРОСА», по мнению Василия Сучкова, успешно преодолела последствия острого кризиса в алмазной отрасли, вызванного пандемией. На фоне распродажи накопленных в кризис запасов, роста цен реализации и рекордных полугодовых дивидендов рыночная капитализация компании превысила 1 трлн рублей. Сучков считает, что позитивное влияние этих факторов не до конца реализовано. 13 августа компания представит результаты за II квартал 2021 года и объявит о выплате дивидендов. По расчетам аналитика, они составят 11,5 рубля на акцию. Аномально высокие выплаты два полугодия подряд обеспечат дальнейший рост котировок. Целевую цену в «Велес Капитале» повысили до 163,4 рубля (при действующих котировках в районе 133 рублей). В то же время Сучков отметил, что II квартал станет завершающим в череде сверхсильных результатов.

«Магнит» (MGNT), шесть месяцев. Целевая цена — 5 700 рублей. Потенциал роста — 6% («ВТБ Капитал»)

В списке топ-10 российских акций от аналитиков «ВТБ Капитала» сменился лидер. «Магнит» возглавил перечень вместо «Детского мира». Ретейлер завершил сделку по приобретению конкурента, сети магазинов «Дикси». В результате компания рассчитывает удвоить свою рыночную долю в наиболее привлекательных регионах: в Москве (до 8,2% с текущих 3,8%) и Санкт-Петербурге (до 17,2% с текущих 9,9%). При этом рентабельность «Дикси» после объединения снизится не критично (6—7 базовых пунктов). А влияние на прибыльность от объединения закупочных условий будет заметно уже в начале 2021 года. Целевая цена акции — 5 700 рублей (пока торги идут в районе 5 372 рублей за акцию). Артем Михайлин, аналитик ИК «Велес Капитал», еще более оптимистичен по рыночной стоимости акций «Магнита». Целевой ценой считает 6 314 рублей за акцию.

СберБанк (SBER), 12 месяцев. Целевая цена — 385 рублей. Потенциал роста — 24% («Атон»)

По мнению аналитиков «Атона», СберБанк превзошел их оценки и консенсус-прогноз по прибыли на 11%. Он показал результаты лучше ожиданий экспертов рынка по многим статьям в отчете о прибыли и убытках. «Атон» устанавливает целевую цену акций банка в 385 рублей (пока котировки в районе 309 рублей). В инвестиционной компании на основе отчетов считают, что банк получит за 2021 год 1,16 трлн рублей чистой прибыли. При коэффициенте дивидендных выплат в 50% в «Атоне» подсчитали, что СберБанк назначит дивиденды в размере 25 рублей на акцию. Прогноз доходности — на уровне 8,3% по обыкновенным акциям.

Fix Price Group Ltd. (FIXPDR), 12 месяцев. Рост выше рынка (ITI Capital, старший аналитик Станислав Юдин, аналитик Ирина Фомкина)

Идея из серии «покупай на дне». С IPO бумаги Fix Price потеряли в цене более 20%. С начала июля снижение составило более 11% по сравнению с аналогичным курсом в минус X5 (минус 10%) и «Детского мира» (минус 7%), напоминают аналитики. Доходы населения сжирает инфляция, и, как следствие, потребитель ищет, где цена ниже. Здесь модель бизнеса Fix Price смотрится выигрышнее относительно других ретейлеров. Компания торгуется с премией к ее российским конкурентам по мультипликаторам. С точки зрения аналитиков ITI Capital, эта уступка оправдана более высокими темпами роста и рентабельностью бизнеса (в разы выше, чем, например, у X5). В ITI Capital ждут следующих финансовых отчетов Fix Price, полагая, что они покажут рынку преимущества бизнес-модели компании и недооцененность ее акций. Председатель совета директоров ретейлера Сергей Ломакин скупал акции на открытом рынке с мая 2021 года в условиях падения. Компания уже заявляла о своем намерении войти в индекс MSCI Russia. Акции станут дороже, и все их просадки в цене уже будут менее резкими, чем раньше. Риск: переключение интереса инвесторов с защитных акций (к которым относится и ретейл) на циклические (в частности, производителей сырьевых товаров и добывающих компаний).

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Zimmer Biomet Holdings (ZBH), 12 месяцев. Целевая цена — 180 долларов. Потенциал роста — 15% («Открытие Брокер»)

Zimmer Biomet — один из крупнейших глобальных производителей медицинских товаров ортопедического назначения и решений для реконструктивной хирургии. У компании 4 500 выданных патентов и заявок по всему миру, и хороший финансовый рост ожидается благодаря возобновлению отложенных во время пандемии операций.

Southwest Airlines (LUV), 12 месяцев. Целевая цена — 66,4 доллара. Потенциал роста — 28,3% (Россельхозбанк)

Southwest Airlines — изобретатель и первопроходец концепции авиакомпаний-«лоукостеров». Акции авиаперевозчиков, потерявшие в цене десятки процентов на пике кризиса, возвращаются к своим значениям до пандемии. В частности, стоимость акций Southwest снизилась вдвое в первой половине 2020 года, обновила максимумы спустя год и затем снова упала на 20% на фоне рисков распространения штамма «дельта». Немного нивелировала падение низкая долговая нагрузка Southwest Airlines. Компания в основном ориентируется на внутренний американский рынок, он восстановился уже на 80%.

Merck & Co (MRK), 12 месяцев. Целевая цена — 100 долларов. Потенциал роста — 30% (инвестбанк «Синара», «Финам»)

В «Синаре» обратили внимание, что за последний год рост цены у акций Merck был намного слабее, чем у конкурентов. Активы выросли за год всего на 2%, при этом индекс фармацевтических компаний SPDR Healthcare вырос на 23%. Аналитики решили, что темпы роста выручки Merck неизбежно ускорятся. Новые лекарства Merck внесут значительный вклад (около 40%) в общий рост выручки компании, а ее рентабельность вырастет.

Продажи противоракового препарата Keytruda увеличились на 23% до 4,2 млрд долларов во II квартале, в целом совпав с прогнозами аналитиков, отмечают в «Финаме». По оценке исследовательской компании GlobalData, Keytruda может стать самым продаваемым лекарством в мире к 2023 году.

Merck & Co Inc. 29 июля отчиталась о росте продаж во II квартале на 22% на фоне восстановления спроса на лекарственные препараты после удара пандемии. Но эксперты компании «Финам» напоминают, что пока квартальная прибыль компании упала почти вдвое. Сказались траты в 1,7 млрд долларов из-за покупки компании Pandion и расходов на разработку лекарств. Pandion Therapeutics — это публичная биофармацевтическая компания из США, разрабатывающая новые методы лечения для пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Пока мультипликаторы компании не отражают перспектив роста выручки и прибыли.

Rio Tinto (RIO), 12 месяцев. Целевая цена — 103 доллара. Потенциал роста — 17% («Фридом Финанс», старший аналитик Анна Пильгунова)

Третья по величине в мире горно-металлургическая компания показала рекордные финансовые результаты по итогам II квартала. Падение добычи и продаж в ее случае не смогли перебить фактор существенного роста цен на металлы. За квартал цена реализации выросла на 97%. Свободный денежный поток составил рекордные 10,1 млрд долларов. Компания направила на дивиденды 6,4 млрд долларов. Выплаты на акцию (обычные плюс особые) были повышены на 262% год к году. На балансе у компании остаются активы на 14 млрд долларов.

Alphabet (GOOG), 12 месяцев. Целевая цена — 3 100 долларов. Потенциал роста — 14% («Фридом Финанс», аналитик Михаил Денисламов)

Выручка материнской компании Google значительно превысила ожидания благодаря феноменально активному развитию цифровой рекламы. Повышение доходности операций привело к стремительному росту чистой прибыли компании. Котировки Alphabet повысились более чем на 50% с начала года. Теперь, по мнению аналитиков «Фридом Финанса», уверенный рост котировок корпорации сохранится, но будет умеренным.

Урок № 21. Как зарабатывают на дивидендах? Акции могут приносить прибыль не только при продаже. Надежные компании вознаграждают своих акционеров, делясь частью прибыли. От чего она зависит и как получать ее грамотно?

Новые инструменты на российских биржах

На Санкт-Петербургской бирже теперь доступны акции пяти новых иностранных эмитентов. Самый известный новичок — Robinhood Markets. Скандально известный онлайн-брокер с революционной бизнес-моделью недавно провел IPO. И, несмотря на многочисленные прогнозы обвала котировок, торгуется уверенно и с ростом. В известности с «Робингудами» соревнуются акции Logitech. Компьютерные аксессуары от этой компании широко известны пользователям по всему миру. Другие новички — компании Paychex, Global-E Online и LifeStance Health Group. Листинг Московской биржи пополнился сразу 31 акцией иностранных компаний. Среди них акции алюминиевого гиганта Alcoa Corporation, любимой медиакомпании американской партии республиканцев Fox Corporation, известной кондитерской компании The Hershey Company, двух китайских производителей электромобилей (Li Auto и NIO), акции недавно успешно отчитавшейся компании Snap (владеет мессенджером Snapchat) и криптобиржи Coinbase Global.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.

Сергей КАШИН для Banki.ru