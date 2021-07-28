Рубль выбился в лидеры роста среди валют развивающихся рынков. Что может остановить национальную валюту и какие инвестиции сделать на ее укреплении? Подробности в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей оказались акции «Газпрома», их порекомендовали к покупке сразу несколько инвестиционных домов. Также среди фаворитов — акции строительной группы «Эталон», которую рынок серьезно недооценивает вопреки ее финансовым результатам.

Валюта

Рубль на прошлой неделе укрепился к доллару на 0,44% и стал лидером роста в сегменте валют развивающихся рынков. На укрепление российской валюты сработали повышение ключевой ставки, рост цен на нефть и наступление налогового периода (когда российские экспортеры продают валюту для выплаты налогов в рублях). В СберБанке считают, что если ЦБ повысил ставку сразу на 1 процентный пункт и дал понять, что готов рассмотреть дополнительные повышения, то решение ЦБ и дальше будет позитивным для рубля. Он станет более привлекательным для операций керри-трейд (во время таких операций иностранные инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок, занимая под минимальный процент на зарубежных рынках и инвестируя, как правило, в российские государственные облигации).

Директор по инвестициям «Сбер Управление Активами» Ренат Малин прогнозирует, что на этой неделе динамика рубля будет зависеть от котировок нефти, а также от аппетита инвесторов к рискованным активам. Эксперт ждет, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 73—75 рублей за доллар. На среднесрочном горизонте (ближайших месяцев) аналитики из «Открытия» видят основания для укрепления до 71 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Потенциал доходности — 30% (ВТБ)

После того как США и Германия достигли соглашения, позволяющего завершить строительство «Северного потока — 2», аналитики синхронно указали на акции «Газпрома» как интересную инвестиционную идею.

Но ожидаемое появление такого соглашения далеко не единственная причина интереса к акциям компании. Аналитики ВТБ называют пять причин обратить внимание на «Газпром»:

Коррекция на рынке. Недавно выплаченные дивиденды за 2020 (которые образовали ценовой разрыв) увеличили потенциал акции относительно справедливой цены. Американо-германское соглашение снизило напряжение вокруг компании, а высокие текущие цены на газ в Европе обещают хорошие квартальные результаты в ближайшем будущем. При этом «Газпром» будет направлять на дивиденды 50% от прибыли против 27% ранее. По прогнозам аналитиков «ВТБ Капитала», дивидендная доходность «Газпрома» может составить 16% по итогам 2021 года.

«Эталон» (ETLN), три месяца. Целевая цена — 145 рублей (ВТБ), 175 рублей («Атон»)

Группа «Эталон» опубликовала операционные результаты за II квартал текущего года. Продажи выросли на 29% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В ВТБ рассчитывают на рост акций, так как компания привлекла 150 млн долларов в рамках SPO на покупку проектов (на рассмотрении проекты общей реализуемой площадью 3,5 млн кв. м, из них для покупки в 2021 году — до 1 млн кв. м). Спрос будет поддержан благодаря продлению программы льготной ипотеки и расширению семейной ипотеки. При этом Etalon Group торгуется по мультипликатору 0,24 P/NAV (цена акции по отношению к стоимости чистых активов), что является самым низким значением среди компаний-аналогов.

«Яндекс» (YNDX), 12 месяцев. Целевая цена — 6 612 рублей (SberCIB)

Аналитики СберБанка считают, что борьба крупных экосистем между собой и их стремление стать «русским Amazon» будут главным драйвером роста инвестиций в IT и телеком-секторе в ближайшее время. У акций компании большой потенциал роста, если она все-таки «разведется» с Uber. Причины «развода» компаний мирные: полный контроль позволит «Яндексу» лучше интегрировать сервис по вызову такси в свою экосистему и увеличить синергию с логистикой и доставкой продуктов. Сделка по выкупу доли Uber «Яндексом» неизбежна, считают аналитики SberCIB Investment Research. Если сделка состоится, то акции вырастут до целевой цены.

НЛМК (NLMK), 12 месяцев. Целевая цена — 274 рубля («Велес капитал», Василий Сучков).

НЛМК представил сильные финансовые результаты за II квартал 2021 года. Выручка обновила исторический максимум, превысив рекордные уровни 2008 года, в результате роста цен реализации на 30% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Из-за высокой доли экспорта НЛМК по сравнению с другими металлургическими компаниями является наиболее уязвимым к введению экспортных пошлин, это риск. Но негативный эффект, который посчитали аналитики «Велеса», составит 9% ожидаемой EBITDA (дохода за вычетом налога и амортизации) за 2021 год. Однако даже с учетом 15-процентного снижения дохода от экспорта из-за пошлин ценовые уровни все равно останутся максимальными за последние несколько лет. С учетом того что текущий механизм экспортных пошлин носит, как заявлено, временный характер, аналитики «Велеса» сохраняют долгосрочный позитивный взгляд на бумаги компании.

Mail.ru Group (MAILDR), 12 месяцев. Целевая цена — 3 121 рубль («Финам»)

По мнению аналитиков, компания Mail.ru Group лидирует на российском рынке онлайн-торговли. При этом акции торгуются заметно ниже справедливой стоимости (во вторник GDR (глобальные депозитарные расписки компании) торговались в районе 1 526 рублей). Цена вырастет, если компания продемонстрирует сильные финансовые результаты и перечислит инвесторам дивиденды.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

IBM, 12 месяцев. Целевая цена — 152 доллара («Фридом Финанс»)

Выручка компании растет второй квартал подряд. Доходность от операций повысилась до 14,2%. Поддержку оказывает восстановление в отрасли по мере преодоления последствий пандемии для экономики США, Канады и ЕС. На сегодня гибридную облачную платформу используют более 3 200 клиентов IBM, что почти в четыре раза выше показателя 2019 года.

Netflix (NFLX), 12 месяцев. Целевая цена — 619 долларов США («БКС Мир инвестиций»)

Во II квартале количество платных подписчиков компании Netflix выросло на 1,5 млн абонентов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, в то время как менеджмент прогнозировал прирост в 1 млн (консенсус был также на уровне +1 млн). Общее число пользователей по итогам квартала составило 209,2 млн. Операционная доходность была на уровне 25,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель был ниже — на уровне 22,3%.

Wells Fargo (WFC), 12 месяцев. Целевая цена — 50,1 доллара («Финам»)

Wells Fargo — крупный американский финансовый холдинг, который занимает четвертое место в рейтинге ведущих банков США по величине активов. Аналитики «Финама» рассчитывают, что банк станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая его сильные позиции прежде всего в розничном сегменте. Банк продемонстрировал сильные результаты во II квартале. Чистая прибыль составила 5,74 млрд долларов, или 1,38 доллара на акцию, против убытка в размере 4,16 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года. Квартальная выручка поднялась на 10,8% до 20,27 млрд долларов и существенно превысила консенсус-прогноз на уровне 17,7 млрд долларов. Благодаря улучшению ситуации в экономике аналитики ожидают дальнейшее высвобождение резервов на возможные потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли.

Opendoor Technologies Inc. (OPEN), 12 месяцев. Целевая цена — 20,5 доллара («БКС Мир инвестиций», Егор Дахтлер)

Opendoor Technologies Inc. — компания, лидирующая в США в сегменте продажи домов онлайн. Доля рынка (по количеству проданных домов) — более 50%. Сервис предлагает быстрый выкуп и продажу домов, используя систему моментальной оценки недвижимости (автоматически анализирует данные более чем о 145 млн единиц жилой недвижимости в США). За последние пять лет было продано более 40 тыс. домов (при общих продажах 5,5 млн домов на всем рынке страны за год). Аналитик прогнозирует рост рынка онлайн-продаж в семь раз за пять лет. К 2030 году в США, по его мнению, онлайн будут продаваться более 250 тыс. домов в год (сейчас, оценочно, 17 тыс. в год). На этом и основана идея.

Corning Inc. (GLW), 12 месяцев. Целевая цена — 49,7 доллара («Фридом Финанс», директор аналитического департамента Вадим Меркулов)

Corning Inc. — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве субстратов из стекла для IT-устройств, оптического волокна для широкополосных сетей и центров обработки данных, фильтров для автомобилей и фармацевтического стекла. Выручка Corning хорошо диверсифицирована между пятью основными направлениями, нет ни одного, от которого бы она критически зависела. Более 7 млрд мобильных устройств оснащены Gorilla Glass (которое производит компания), что является критически важным элементом продукции более 45 брендов, включая Apple. В I квартале 2021-го ценовая конъюнктура была максимально благоприятной для Corning за последние десять лет. После достижения пиковых значений в апреле — мае текущего года (43—46 долларов) за июнь акции скорректировались вниз до текущих 40 долларов. На взгляд аналитика, текущий уровень цен — хороший момент для покупки.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.

Сергей КАШИН для Banki.ru