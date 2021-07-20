Данные о беспрецедентной инфляции в США (как и в России) и конфликт среди членов соглашения ОПЕК+ способны серьезно испортить ситуацию на рынках. Почему аналитики российских инвестиционных домов сохраняют оптимизм?



На биржах в России

В числе наиболее перспективных инвестидей от ФГ «Финам» на III квартал выделены девелоперы («ЛСР», потенциал роста стоимости акций — 36%), металлурги («ММК» и «Норникель», +29%), нефтяники (привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», +28%), энергетики («РусГидро», +27%) и банки (привилегированные и обыкновенные акции СберБанка, +25% и +22% соответственно).

Аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Сучков после оценки обнародованных финансовых результатов компании «Северсталь» за II квартал 2021 года сохранил рекомендацию «покупать» для бумаг компании с целевой ценой 1 716 рублей. Компания представила сильные операционные и финансовые результаты на уровне консенсус-прогноза. Несмотря на начавшуюся коррекцию мировых и внутренних цен на сталь, компания продемонстрирует опережающие результаты во втором полугодии 2021 года. Совокупный дивиденд по итогам 2021 года, по ожиданиям аналитика, будет на уровне 270 рублей на акцию. Это обеспечит 16% доходности к актуальным котировкам. Также дополнительным драйвером выступает SPO, которое логично ожидать от мажоритарного акционера компании Алексея Мордашова. Продажа 2% уставного капитала приведет к росту объема акций в свободном обращении выше 25% и увеличит вес «Северстали» в индексе MSCI Russia уже на осенней ребалансировке. Экспортные пошлины ощутимо ударят по показателям 2021 года и будут стоить компании 416 млн долларов. В «Велес Капитале» считают, что меры носят временный характер и с 2022 года будет введен более гибкий и мягкий механизм изъятия части доходов у металлургов.

Инвестидеи вне России

Инвестидея от «ВТБ инвестиции». RWE — крупная энергетическая компания, оперирующая в Европе, Великобритании, США и Австралии. Владеет электростанциями различного вида: тепловыми, атомными, гидроэлектростанциями, ветряными и солнечными. Основными факторами покупки акций RWE аналитики ВТБ считают дивидендную доходность около 3% в евро, существенный дополнительный спрос на электрогенерирующие мощности из-за замены двигателей внутреннего сгорания на электрические, которая превращает автомобили из «генераторов» энергии в «потребителей», рост спроса на возобновляемые источники энергии и низкий уровень долговой нагрузки. Консенсус-прогноз целевой цены акций RWE составляет 42 евро за акцию, потенциальная доходность более 30%.

Старший аналитик «Фридом Финанса» Михаил Степанян после представления результатов TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, производитель микрочипов из Тайваня) за II квартал 2021 года повышает целевую цену акций до 136 долларов за бумагу с рекомендацией «покупать» (цена акции на 19 июля — 73,8 доллара). В целом во «Фридом Финансе» положительно оценивают финансовые результаты компании: среднесрочный прогноз по выручке был улучшен; менеджмент подтверждает планы по вводу в эксплуатацию производственных мощностей за рубежом; также прогнозирует скорый старт коммерческого производства продукции на базе трехнанометрового технологического процесса. Это качественно отличает эмитента от Intel.

На широком горизонте

Аналитики ФГ «Финам» составили стратегию для российского рынка на III квартал 2021 года. Эксперты констатируют восстановление мировой экономики, более уверенное — в развитых странах. Существенные ожидания от роста ВВП России: прогноз повышен до 3,3—3,6%. В основе — позитивные данные по потребительскому спросу, экспорту и инвестициям. Фондовый рынок, по мнению аналитиков компании, ответит продолжением роста индекса Мосбиржи, который будет поддерживаться высокими ценами на нефть, увеличением глобального спроса на рисковые активы (ведь стимулирующая политика продолжается) и высокой дивидендной доходностью. В числе ключевых рисков для рынка акций аналитики называют сценарий широких системных санкций против России.

Среди основных трендов до конца года аналитики Совкомбанка называют уверенное восстановление мировой экономики и высокий спрос на рисковые активы. Негативное влияние четвертой волны COVID-19, по их прогнозу, будет слабее из-за переболевших, вакцинированных и накопленного опыта граждан и бизнеса. К середине года большая часть населения в крупных странах получает вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность.



Мировая экономика, по мнению аналитиков Совкомбанка, начнет уверенно возвращать утраченные позиции, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. При этом ФРС и ЕЦБ будут сохранять ультрамягкую монетарную политику и продолжать накачивать рынки дешевой ликвидностью. Российские эксперты полагают, что США и Европа в ближайшие месяцы нарастят поддержку экономик за счет налогов. Финансировать расходы будут ФРС и ЕЦБ.

Важнейшим фактором для рынков в этом году станут ожидания нормализации монетарной политики ФРС по мере роста экономики и инфляции. Если ФРС все же ужесточит политику, вероятны рост доходности гособлигаций США и укрепление доллара. Это может негативно повлиять на активы на развивающихся рынках. На фоне восстановления спроса на нефть страны ОПЕК+ с высокой вероятностью еще больше смягчат ограничения на добычу нефти в последующие месяцы. И тогда Россия сможет постепенно нарастить добычу углеводородов и повысить приток валютной выручки в страну. Российская экономика, по оценкам Совкомбанка, в этом году вырастет на 2,8% после сокращения на 3% в 2020 году. В базовом сценарии отсутствуют ожидания введения новых жестких антироссийских санкций (вторичный госдолг, банки) от администрации президента США Джозефа Байдена. Возможны лишь точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод «Северный поток — 2».

Чего ждать от ЦБ?

Заседание по изменению уровня ключевой ставки, которое запланировано на пятницу, 23 июля, закончится, по мнению многих аналитиков, повышением. По поводу конкретного значения мнения разделились между повышением на 75 и 100 базисных пунктов. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что более вероятным выглядит повышение на 0,75 п. п. до 6,25%, что совпадает с консенсус-прогнозом аналитиков Bloomberg. Руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка предполагает, что ключевая ставка может вырасти сразу на 1 п. п. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Георгий Ващенко уверен, что если пренебречь кратковременной спекулятивной реакцией, не стоит ожидать значительного ни укрепления рубля, ни притока средств в классические (а не инфляционные) ОФЗ после повышения ставки. Это рынок фактически уже наполовину отыграл, утверждает эксперт.

ФРС и ОПЕК+ успокаивают инвесторов

Инфляция в США за июнь вновь превзошла ожидания аналитиков и инвестсообщества. Индекс потребительских цен составил 5,4% год к году при консенсусе 4,9% и 0,9% месяц к месяцу при прогнозе 0,5%. За первое полугодие текущего года инфляция превысила 7% в годовом выражении.

Это спровоцировало тревогу на рынке на фоне полного спокойствия ФРС. Ведущий аналитик «Открытия Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков ссылается на мнение президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дели. Она полагает, что всплеск инфляции в июне — это все еще временное явление и ФРС не должна из-за этого менять свою денежную политику как в отношении покупки активов, так и ставки. «Рост потребительских цен был вполне ожидаем, и ускорение инфляции может наблюдаться еще пару месяцев, — подчеркнула она. — Главный вопрос в том, будет ли иметь продолжение рост цен. Не вижу потенциала роста цен в сфере подержанных автомобилей, авиабилетов и туризма в целом. А это и является основой текущего всплеска инфляции». Финансист из Сан-Франциско ожидает некоторого сокращения программы выкупа облигаций в конце 2021 года или уже в начале следующего года. Говорить об изменении ставки пока нет никаких оснований.

Несмотря на присутствие мнений некоторых игроков рынка, не согласных с ФРС, всплеск недовольства временный. Большинство российских аналитиков отметили, что рынок в целом встал на сторону американского регулятора.

Эксперты рынка пристально следили и за ходом встречи участников соглашения ОПЕК+. Сначала рынок будоражили сообщения о демарше ОАЭ, но в итоге участники согласовали новые квоты с мая будущего года для ряда членов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак. Само соглашение продлено до конца 2022 года и предусматривает увеличение производства на 400 тыс. баррелей ежемесячно. Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытия Брокер» Андрей Кочетков считает, что после соглашения риски на рынке нефти вновь сместились на сторону потребления (а на динамику потребления больше всего влияет неопределенность в связи с распространением штамма «дельта» коронавируса).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов указывает, что в этом году существенного влияния на мировой рынок нефти рост добычи в США не окажет. Ведь данные американского Министерства энергетики указывают на то, что нефтяной отрасли страны предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем удастся вернуться к уровню добычи, который был до пандемии.

Аналитик «Фридом Финанса» Сергей Пигарев даже считает, что коррекция в котировках сырья и акциях компаний нефтегазового сектора может быть использована для покупок подешевевших бумаг в ожидании сильной отчетности за II квартал.

О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных неделях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.



Иван ЛАТУШКИН для Банки.ру

