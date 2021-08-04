Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам в рублях и накопительному счету для физических лиц. Увеличение доходности составило от 0,5 до 1 процентного пункта в рублях по вкладам действующей линейки, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, классический вклад «Капитал» можно открыть по ставке до 6,75% годовых в рублях, на срок до 730 дней. Минимальная сумма — от 100 тыс. рублей, без пополнения и снятия денежных средств.

Максимальная ставка по вкладу «Дополнительный доход» составит 8% годовых в первый месяц обслуживания при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу. Годовая эффективная процентная ставка составит 7,58% при условии совершения ежемесячных платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.

Изменения коснулись и накопительного счета, годовая процентная ставка по которому составляет 5% в рублях. Выплата процентов по накопительному счету производится ежемесячно, а пополнение и снятие наличных доступно без потери процентов в течение всего срока действия счета.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

