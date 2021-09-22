Forbes составил пятый рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Как пишет издание, рейтинг возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его доход вырос в прошлом году почти на 25%. Дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 млрд долларов. В тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, доходы которого оцениваются в 1,48 млрд долларов, а также глава USM Holdings Алишер Усманов с доходами в 1,43 млрд долларов.

Пятерку лидеров замкнули глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (1,14 млрд долларов) и сенатор Сулейман Керимов и его семья (922 млн долларов).

Forbes назвал богатейших женщин России Forbes представил рейтинг «25 богатейших женщин России» по состоянию на 2021 год, первую строчку в котором заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Всего в списке 25 человек, совокупное состояние участниц оценивается в 25,3 млрд долларов.

Продажа активов помогла попасть в рейтинг одному из новичков этого года — Геннадию Тимченко, который вышел из капитала подрядчика «Стройтранснефтегаз». Его доходы за 2020 год составили 788 млн долларов. Кроме него, в рейтинг также вошел основной владелец ММК Виктор Рашников (828 млн долларов). Высокие дивиденды «Металлоинвеста» помогли войти в рейтинг Андрею Скочу — младшему партнеру Алишера Усманова в USM Holdings. Его доход составил 875 млн долларов. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке также присутствуют управляющий акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин (897 млн долларов) и Роман Абрамович. Дивиденды «Евраза» и «Норильского никеля», продажа долей в «Трансконтейнере» и Highland Gold принесли Абрамовичу доход в 645 млн долларов.

Общий доход десяти участников рейтинга сократился почти на 30%, до 10,7 млрд долларов.