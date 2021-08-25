Forbes представил рейтинг «25 богатейших женщин России» по состоянию на 2021 год, первую строчку в котором заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Всего в списке 25 человек, совокупное состояние участниц оценивается в 25,3 млрд долларов.

По данным рейтинга, состояние Татьяны Бакальчук оценивается в 13 млрд долларов. На второй строчке рейтинга расположилась прошлогодний лидер, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием 1,3 млрд долларов. Бронза рейтинга досталась совладелице группы «Черкизово» Лидии Михайловой, состояние которой также оценено в 1,3 млрд долларов.

На четвертой позиции — дочь второго крупнейшего акционера компании «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна Екатерина Федун. Ее состояние оценивается в 900 млн долларов. Пятая строчка досталась совладельцу сети российских дискаунтеров «Светофор» Валентине Шнайдер и ее семье (650 млн долларов).

Шестую строчку рейтинга занимает предприниматель Ольга Белявцева, которая владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания «Прогресс». Ее состояние оценено в 600 млн долларов. Места с седьмого по десятое заняли супруга председателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева Евгения (600 млн долларов), Татьяна Ковальчук, которая совместно с мужем Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании «Согаз» (600 млн долларов), совладелец и основательница группы компаний «Содружество» Наталья Луценко (600 млн долларов), экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева (600 млн долларов).

Замыкает рейтинг депутат Магаданской городской думы Федосья Суханкина (250 млн долларов). Она является владельцем компании «Колыманефтепродукт» с выручкой почти в 24 млрд рублей. Также Суханкина контролирует золотодобывающую компанию «ГДК «Берелех», которая в 2020 году добыла 2,4 тонны золота.