Хоум Кредит Банк объявляет о пилотном запуске нового продукта — депозитов для юридических лиц. Депозит открывается на срок от трех дней до полугода, ставки зависят от суммы и срока размещения, указано в релизе, который банк распространил в понедельник.

«Депозит открывается офлайн. Для этого нужно связаться с представителем Хоум Кредит Банка по адресу corpdep@homecredit.ru, собрать комплект из шести документов и заключить договор. На всех этапах вкладчика будет консультировать персональный менеджер», — отмечается в сообщении.

«В случае успеха этого проекта мы разработаем онлайн-кабинет для юрлиц, чтобы размещение депозитов в нашем банке стало еще проще и удобнее», — обещает начальник управления корпоративных продаж «Хоум Кредита» Дементий Богданов.



В банке напоминают, что депозиты — не единственный его продукт для юридических лиц: в «Хоум Кредите» можно подключиться к сервису Masspayment (позволяет перечислять зарплату на карты разных банков по одному реестру), оформить зарплатный проект и воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием.