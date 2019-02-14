Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в Зеленограде под наименованием «Технополис» в 1990 году. Учредителями выступили НПО «Зенит», центр НТТМ «Дока», совхоз «Зеленоградский», Трест столовых города Зеленограда, ПСМО «Зеленоградстрой», НИИ «Элпа». В числе участников банка также фигурировали Российский брокерский дом и Российская нефтяная компания. В марте 2002 года банк был приобретен чешской Home Credit Finance A. S., являющейся частью Home Credit Group*. Сразу после покупки банк был переориентирован на потребительское кредитование, а в марте 2003 года официально переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно — ООО «ХКФ Банк»).

На сегодняшний день российский банк входит в международную группу компаний PPF — одну из крупнейших финансовых компаний в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holdings B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).

По данным прессы, ранее Шмейц уступил свои 5% в холдинге PPF в обмен на миноритарные пакеты акций и участие в капитале банков, принадлежащих группе.

31 января 2015 года пост председателя правления банка покинул Иван Свитек, исполняющим обязанности председателя правления был назначен Юрий Андресов. Эту должность он занимал до 25 марта 2015 года, когда ЦБ РФ согласовал его кандидатуру на должность председателя правления ООО «ХКФ Банк». До этого Юрий Андресов являлся заместителем председателя правления банка, а также директором банковской сети «Хоум Кредит».

Головной офис банка расположен в Москве, по состоянию на 31 декабря 2017 года региональная сеть банка включала в себя семь филиалов (в Уфе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде), 232 банковских офиса, 3 944 кредитных офиса, 78 региональных центров, два представительства и более 98 тыс. пунктов продаж в магазинах по России, а также несколько почтовых отделений. Собственная сеть банкоматов и платежных терминалов насчитывала 686 устройств.

В начале мая 2014 года стало известно о закрытии порядка 200 офисов банка (8% от общего объема сети). Данное решение было связано с общим замедлением роста экономики и введением регуляторных мер, направленных на оптимизацию расходов. Численность сотрудников банка также подверглась существенному сокращению: в период с середины 2013 года по 2015 год банк сократил 30% своего персонала. Численность персонала на начало января 2016 года составляла 14 239 человек (на январь 2015 года — 28,9 тыс. человек; на январь 2014 года — 32 тыс. человек). Средняя численность работников в 2017 году составила 13 389 человек.

Приоритетными направлениями деятельности финучреждения являются предоставление кредитов и полного спектра финансовых услуг физическим лицам при покупке потребительских товаров (непосредственно в местах продаж), предоставление кредитов с использованием пластиковых карт и наличными через сеть собственных офисов, а также через партнерскую сеть. Банк развивает сотрудничество и с корпоративными клиентами, преимущественно в рамках программ потребительского кредитования, а также в рамках зарплатных проектов и депозитных продуктов. Среди корпоративных партнеров банка крупнейшие федеральные («Эльдорадо», «ДНС», «Связной», «М. Видео», «Евросеть», «Лазурит») и региональные («Норд», «Поиск», «Домотехника») торговые сети, а также порядка 11 тыс. отдельных магазинов по всей России. В последние годы особое внимание уделяется развитию онлайн-сервисов, которые включают в себя интернет и мобильный банк, мобильное приложение «Мой кредит», инфраструктуру для предоставления кредитов с использованием онлайн-технологий и т. д. По итогам 2017 года 3 млн клиентов открыли депозит в банке, взяли кредит или стали держателями дебетовых/кредитных карт.

С марта 2017 года по март 2018 года активы нетто кредитной организации увеличились на 17,4% — до 261,4 млрд рублей. За указанный период в пассивах наблюдался приток вкладов физических лиц, объем которых увеличился на 23%. В активах почти вся привлекаемая ликвидность направлялась на кредитование розничных клиентов, портфель которых вырос на 21%. При этом помимо привлеченных ресурсов банк использовал для выдачи розничных кредитов ликвидность от погашения корпоративных кредитов, объем которых сократился более чем на 60%.

В пассивной части 67% составляют вклады физлиц, 10,4% — средства предприятий и организаций, доля привлеченных МБК составляет 0,7%, оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. Достаточность капитала в соответствии с нормативом Н1.0 составляла на отчетную дату комфортные 14% (при минимально установленном значении в 8%). В состав дополнительного капитала включены субординированные займы в виде двух выпусков еврооблигаций на общую сумму по остаточной стоимости 11,5 млрд рублей. Обороты по счетам клиентов за последние месяцы составляли в среднем 55—65 млрд рублей, что заметно ниже показателей предыдущих лет (ранее достигали диапазона 100—180 млрд рублей).

В составе активов доминирует кредитный портфель, на который приходится 72,5% нетто-активов. В составе портфеля 95% — кредиты, предоставленные частным клиентам, остальное — ссуды предприятиям и организациям. Просрочка по портфелю за последний год сократилась с 5,9% до 3,6% по РСБУ, уровень резервирования по портфелю также несколько снизился — с 8,5% до 7,1%. Банк периодически проводит сделки по продаже просроченных кредитов с просрочкой свыше года коллекторским агентствам, контрагенты для покупки выбираются посредством проведения тендера.

Портфель ценных бумаг занимает в активах 17,4% и полностью представлен облигациями. На отчетную дату примерно треть бумаг составляли ОФЗ, еще 30% находилось в залоге по сделкам РЕПО, 22,3% представляли собой корпоративные облигации, а оставшаяся часть — еврооблигации. Торговые обороты по портфелю и сделкам РЕПО небольшие.

Доля выданных МБК в активах составляет 3,4%, еще 2,5% приходится на высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчете в ЦБ). На рынке МБК банк проявляет активность в обоих направлениях, занимая преимущественно позицию нетто-кредитора: ежемесячные обороты по размещенным средствам за последний год составляли от 25 млрд до почти 300 млрд рублей, по привлеченным средствам — от 8 млрд до 70 млрд рублей.

По итогам 2017 года банк заработал чистую прибыль в размере 11,9 млрд рублей, почти вдвое превысив результат предыдущего года. За январь — февраль 2018 года фининститут получил 900 млн рублей прибыли.

Совет директоров: Иржи Шмейц (председатель), Ирина Коликова, Галина Вайсбанд, Юлий Тай.

Правление: Юрий Андресов (председатель), Сергей Щербаков, Мартин Шаффер, Артем Алешкин, Александр Антоненко, Ольга Егорова.

* Home Credit Group специализируется на развитии потребительского кредитования в странах Европы и является одним из лидеров этого сегмента рынка банковских услуг. Home Credit Group входит в международную инвестиционную группу компаний РРF, занимающуюся инвестиционным, банковским и страховым бизнесом. Основной владелец (98,92% голосующих акций) — один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с капиталом в 16 млрд долларов США занимает 88-е место в мировом списке миллиардеров (2018) по версии Forbes).

Территория присутствия группы PPF охватывает такие страны, как Чешская Республика, Словакия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Индонезия, Румыния, США. Активы группы PPF сосредоточены в таких отраслях, как банки и финансы (Home Credit, PPF banka и Air Bank), телекоммуникации (CETIN, O2), биотехнологии (SOTIO и ряд других), недвижимость и девелопмент (PPF Real Estate Holding), страхование («PPF Страхование жизни», Россия), сельское хозяйство («PAB Агро», Россия), а также другие проекты в странах присутствия. Общий объем активов в управлении группы PPF достигает 34,8 млрд евро (по данным группы на 30 июня 2017 года). Количество сотрудников в компаниях группы к середине 2017 года составляло 155 тыс. человек.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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