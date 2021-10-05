Российская экономика не вышла из «темного леса», а пик инфляции еще впереди, пишет Forbes со ссылкой на данные аналитиков Saxo Bank. Они допускают, что к концу года евро может подскочить до 86 рублей, а ключевая ставка ЦБ — превысить 7%, и предупреждают инвесторов в фондовый рынок и криптовалюту о рисках.

По словам главы отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофера Дембика, в числе «мрачных» факторов, влияющих на рост экономики, числятся медленные темпы вакцинации в России: этот процесс застопорился на уровне 29,1% населения, отметил эксперт. Внутренний спрос в ближайшие месяцы будет в меньшей степени способствовать восстановлению экономики: потребление пострадает от повышенной инфляции, предупреждает Дембик.

«Россия находится в опасной близости от некоторой формы стагфляции. Риск реален», — отметил он. Переломить ситуацию, по его словам, может увеличение бюджетных расходов на поддержку беднейшего населения и инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, по прогнозам экспертов, российская валюта в течение квартала может укрепиться к евро: его курс может опуститься ниже 84 рублей. Однако в конце года «отскочит» к 86 рублям или даже выше, допустил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Курс доллара может остаться в диапазоне 72—76 рублей, считает он.

Также масштабный характер в России носит рост цен: подорожали, причем иногда довольно резко, продукты, одежда, бытовая техника, указал Дембик. Одна из причин роста цен — узкие места в поставках и плохая логистика, и пока мир продолжает бороться с пандемией, экономические сбои будут сохраняться дольше, чем многие ожидают, считает он. По мнению эксперта, для России это означает, что пик инфляции еще впереди: в ближайшие месяцы она будет оставаться вблизи 8%, затем немного снизится, спрогнозировал эксперт. По данным Росстата, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,25%—7,26% впервые с июня 2016 года.

Кроме того, ЦБ близок к завершению цикла повышения ставок и в базовом варианте остановится на уровне 7%, отметил Харди. Другой сценарий приводит Дембик: по его мнению, ЦБ может подать сильный сигнал рынку, подняв ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 7,25%, уже 22 октября, а до конца года может еще раз увеличить ее на 0,25 п. п.

По словам главного стратега по рынку акций Saxo Bank Питера Гарнри, акции сейчас стоят дорого, но привлекательных альтернатив им для долгосрочного инвестора все равно нет. Реальные риски для вложений в компании, отмечает он, сейчас представляют инфляция и процентные ставки. Эксперт советует инвесторам задуматься о рисках вложений в компании, чувствительные к росту процентных ставок, и сократить их сейчас, пока рынки спокойны. В то же время рынок облигаций сейчас полностью зависит от мнения центробанков об инфляции и методах борьбы с ней, отметила специалист по инструментам с фиксированным доходом Saxo Bank Альтеа Спиноцци. Чем дольше центробанки намерены откладывать сокращение поддержки экономики, тем агрессивнее им придется бороться с инфляцией, а это может спровоцировать рост реальной доходности и волатильность на рынках, допускает она. В случае если инфляция будет устойчивой, а кривая доходности — крутой, «захватывающие возможности» могут сулить банковский и финансовый секторы, отметила Спиноцци. Циклические отрасли тоже могут показывать в таких условиях хорошие результаты, но эксперт посоветовала выбирать те индустрии, которые могут «легко переложить рост расходов на своих клиентов».