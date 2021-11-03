В марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018—2020 годы, пишут «Известия» со ссылкой на презентацию об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития. Корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета.

Как пояснили в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии, например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры (корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом). Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT, речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили в Росстате. При расчете трат предлагается принять во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Модификация системы статистического учета стала следствием развития экономики, формирования новых моделей потребления и роста инвестиционной активности, указали в Росстате. «Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений», — уверены в службе.

При этом там подчеркнули, что до конца следующего года говорить о том, как изменятся показатели, нельзя. Это определится совокупностью результатов сразу по нескольким направлениям работы, которые могут носить разнонаправленный характер, отметили в Росстате.

По мнению ведущего аналитика направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерины Хейфец, пересмотр методики позволит сократить долю ненаблюдаемых доходов, а также более точно оценить влияние пандемии на уровень жизни россиян, что впоследствии может лечь в основу прогнозирования устойчивости экономики к возможным кризисам.