Темпы роста экономики к 2024 году, которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней, пишут «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов из РЭУ им. Г. В. Плеханова, которые они изложили в заключении на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы Минфина.

Отмечается, что документ подготовлен для Госдумы в преддверии рассмотрения проекта бюджета; для обеспечения устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне 2–2,5% в год экономика должна расти темпами не менее 4–5%, оценивают экономисты, а реальные доходы населения в 2021 году соответствуют их уровню 10-летней давности – 2011 года, подсчитали эксперты РЭУ.

Несмотря на средний годовой прирост ВВП около 2% за эти годы, показатель реальных доходов фактически стагнировал; чтобы вывести их в плюс, необходимо ускорить экономику в полтора – два раза, констатируют в РЭУ.

«Причины негативной динамики реальных доходов связаны именно с отсутствием устойчивых высоких темпов роста российской экономики (более 5% в год), что наблюдалось с 2000 по 2009 год, а также с проведением жесткой бюджетной политики после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов», – говорится в заключении; в прогнозе Минэкономразвития заложен рост реальных располагаемых доходов населения в 2021–2022 годах на уровне соответственно 3% и 2,4% с выходом на устойчивый рост на 2,5% в 2023–2024 годах.

Чтобы улучшить ситуацию с доходами, в РЭУ им. Г. В. Плеханова предложили выделить дополнительную поддержку населения из-за пандемии: «В условиях сохранения неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на продолжение стимулирующих выплат населению и компаниям сферы услуг на случай введения ограничительных мер в 2022 году»; по их оценке, практика антикризисной финансовой господдержки российского населения и бизнеса в 2020–2021 годах хотя и уступала по масштабу аналогичным мерам в развитых странах, но оказала действенное влияние на восстановление потребительского спроса и, как следствие, на темпы экономического роста в 2021 году.