Самый высокий уровень финансового благополучия населения зафиксирован в регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного «РИА Рейтинг».

При проведении исследования финансового благополучия регионов агентство использовало комплекс показателей по итогам 2020 года: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. В топ-10 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Мурманская область и Московская область.

«Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них. Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга», — говорится в комментарии агентства.

Нижняя часть рейтинга представлена в основном северокавказскими и сибирскими регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Крым, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.