Чистая прибыль Локо-Банка за девять месяцев составила 1,8 млрд рублей. Такие данные консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО) приводятся в релизе кредитной организации.

«В третьем квартале банк продемонстрировал стабильный рост бизнеса и высокий уровень контроля затрат, что в совокупности обеспечило сильные финансовые результаты. Мы делаем ставку на эффективную политику в области риск-менеджмента, четко фокусируемся на потребностях клиентов и продолжаем развивать ключевые продукты и сервисы банка. Набранный темп, сплоченная профессиональная команда и поддержка акционеров позволяют нам достигать намеченных стратегических целей. Текущая динамика бизнеса дает все основания для того, чтобы завершить 2021 год с хорошими финансовыми показателями», — прокомментировал итоги за три квартала председатель правления Локо-Банка Виктор Давыдик.

Чистый процентный доход вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,8% по сравнению с девятью месяцами 2020 года, до 1,7 млрд рублей.

Активы банка составили 158,4 млрд рублей. Cобственные средства банка составили 22,4 млрд рублей.



Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 20,1% и составил 57,2 млрд рублей.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 2,1% и составил 76,7 млрд рублей.



Среди прочего сообщается, что рентабельность капитала составила 11%. Показатель операционной эффективности — 47,6%. Показатель стоимости риска равен 3,1%. Коэффициент достаточности капитала по стандартам «Базеля» увеличился на 1,4 процентного пункта и составил 23,6%.

На 30 сентября 2021 года филиальная сеть Локо-Банка насчитывала 35 офисов в 22 регионах РФ.